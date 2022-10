“La bufera” di Montale, quando la guerra invade le nostre vite

La Poesia

Una poesia per Kiev, che in queste ore è sotto attacco. I missili colpiscono, feriscono, uccidono. “La bufera” di Eugenio Montale, di cui ricorre l'anniversario della nascita, racconta di come la guerra entri nelle nostre vite e le sconvolga.

La guerra in Ucraina non accenna a concludersi. Le notizie si fanno sempre più preoccupanti. Nelle ultime ore, i missili russi stanno colpendo Kiev e le località limitrofe senza tregua. I feriti sono centinaia. Negli attacchi di ieri, sono morte 14 persone.

Ci sembra che la guerra sia qualcosa di remoto, di distante da noi e dal nostro quotidiano. Poi, ci tocca renderci conto che non c’è niente di più falso. Lo sapeva bene Eugenio Montale, di cui il 12 ottobre ricorre l’anniversario della nascita e che ne “La bufera”, il componimento di apertura alla quasi omonima raccolta “La bufera e altro”, racconta di una donna e di un momento privato e quotidiano – segnalato dalle insolite parentesi che delimitano la strofa – che si svolge nel bel mezzo della bufera.

E sono molti i critici che hanno ritenuto la bufera descritta da Montale una metafora della guerra, sia essa un concreto rimando alla Seconda Guerra Mondiale, sia che si tratti del concetto di “guerra” in generale, la “guerra cosmica”, quella che ciascuno di noi conduce ogni giorno nel proprio piccolo.

La bufera di Eugenio Montale

“Les princes n’ont point d’yeux pour voir ces grand’s merveilles,

Leurs mains ne servent plus qu’à nous persécuter…”

Agrippa D’Aubigné, A Dieu

La bufera che sgronda sulle foglie

dure della magnolia i lunghi tuoni

marzolini e la grandine,

(i suoni di cristallo nel tuo nido

notturno ti sorprendono, dell’oro

che s’è spento sui mogani, sul taglio

dei libri rilegati, brucia ancora

una grana di zucchero nel guscio

delle tue palpebre)

il lampo che candisce

alberi e muro e li sorprende in quella

eternità d’istante – marmo manna

e distruzione – ch’entro te scolpita

porti per tua condanna e che ti lega

più che l’amore a me, strana sorella, –

e poi lo schianto rude, i sistri, il fremere

dei tamburelli sulla fossa fuia,

lo scalpicciare del fandango, e sopra

qualche gesto che annaspa…

Come quando

ti rivolgesti e con la mano, sgombra

la fronte dalla nube dei capelli,

mi salutasti – per entrar nel buio.