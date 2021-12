“Invidio i mari che lui attraversa”, la romantica poesia di Emily Dickinson

La poesia

Vi proponiamo la poesia “Invidio i mari che lui attraversa”, composta nel 1862, in occasione dell’anniversario di Emily Dickinson, nata a Amherst nel Massachusetts, il 10 dicembre del 1830 e morta, sempre a Amherst, il 15 maggio del 1886. Un componimento d’amore e rinuncia.

“Invidio i mari che lui attraversa”

Invidio i mari che lui attraversa

invidio i raggi delle ruote

della carrozza che lo porta in giro

invidio le curve colline

che osservano il suo viaggio.

Tutti possono vedere facilmente

quel che invece, ah, cielo,

a me è vietato assolutamente.

Invidio i nidi dei passeri

che punteggiano le sue lontane grondaie

la mosca soddisfatta sul suo vetro

e le foglie felici felici

che fuori dalla sua finestra

scherzano approvate dall’estate,

gli orecchini di Pizzarro

non potrebbero acquistare ciò per me.

Invidio la luce che lo sveglia

e le campane che gli annunciano

con forti rintocchi il mezzogiorno.

Fossi io

per lui il mezzogiorno.

Ma mi vieto di fiorire

e annullo la mia ape

per paura che il mezzogiorno sprofondi

me e Gabriele nella notte infinita.

Amare tutto e rinunciarvi

“Invidio i mari che lui attraversa” è un’intensa poesia d’amore. Emily Dickinson in questo componimento confessa quanto sia innamorata di un uomo, tanto da invidiare tutto ciò che lui tocca o che gli sta intorno. Non si tratta di un’invidia maligna, piuttosto di un’invidia scottante e passionale. La poetessa vorrebbe essere tutte quelle piccole e insignificanti cose che hanno il piacere di venire in contatto con la persona amata. Si noti, infatti, che non vi è mai un riferimento a qualche altra persona, ma bensì a tutti elementi naturali. Solo nell’ultima strofa, però, si capisce che Emily Dickinson rinuncia a questo amore. Una rinuncia sofferta e molto combattuta che però la poetessa si sente spiritualmente costretta a fare.

Emily Dickinson

Emily Dickinson nacque ad Amherst, in Massachusetts (USA), nel 1830. Ragazza intelligente e brillante che, come testimoniano i suoi scritti, apparentemente non risentì molto di questa rigida atmosfera. Frequentò l’Accademia di Amherst per sette anni e in seguito frequentò una delle scuole più importanti del New England, la Mount Holyoke Female Seminary. Emily si rifiutava di vedere gente, e non uscì dalla sua stanza neanche quando morirono i genitori. Fu una scrittrice molto prolifica, ma solo pochissime delle duemila poesie composte furono pubblicate durante la sua vita, conservava le poesie scritte su foglietti ripiegati e cuciti tra loro, in un cassetto della sua camera e furono ritrovate da sua sorella Lavinia solo dopo la sua morte nel 1886.

Alice Turiani