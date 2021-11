“Il regno delle donne”, la poesia di Alda Merini omaggio alla donna

La poesia

“Il regno delle donne” è una poesia di Alda Merini che parla della differenza di genere e di come le donne le donne abbiano una forza tale per riuscire a superale e andare avanti nella loro missione. “Il regno delle donne” è cantato e musicato da Giovanni Nuti, fa parte dell’album “Una piccola ape furibonda”.

“Il regno delle donne”

C’è un regno tutto tuo

che abito la notte

e le donne che stanno lì con te

son tante, amica mia,

sono enigmi di dolore

che noi uomini non scioglieremo mai.

Come bruciano le lacrime

come sembrano infinite

nessuno vede le ferite

che portate dentro voi.

Nella pioggia di Dio

qualche volta si annega

ma si puliscono i ricordi

prima che sia troppo tardi.

Guarda il sole quando scende

ed accende d’oro e porpora il mare

lo splendore è in voi

non svanisce mai

perché sapete che può ritornare il sole.

E se passa il temporale

siete giunchi ed il vento vi piega

ancor più forti voi delle querce e poi

anche il male non può farvi del male.

Una stampella d’oro

per arrivare al cielo

le donne inseguono l’amore.

Qualche volta, amica mia,

ti sembra quasi di volare

ma gli uomini non sono angeli.

Voi piangete al loro posto

per questo vi hanno scelto

e nascondete il volto

perché il dolore splende.

Un mistero che mai

riusciremo a capire

se nella vita ci si perde

non finirà la musica.

Guarda il sole quando scende

ed accende d’oro e porpora il mare

lo splendore è in voi

non svanisce mai

perché sapete che può ritornare il sole

dopo il buio ancora il sole.

E se passa il temporale

siete prime a ritrovare la voce

sempre regine voi

luce e inferno e poi

anche il male non può farvi del male.

La resilienza nel “Regno delle donne”

Non bisogna partire dal presupposto che le donne siano migliori degli uomini nonostante per secoli il mondo sia stato costruito secondo l’idea opposta. In questo modo non si vuole la parità, ma una sorta di vendetta. Uomini e donne sono sullo stesso piano, ma a favore delle donne una cosa bisogna dirla. A causa di questa scarsa considerazione le donne hanno saputo sviluppare una resilienza incredibile, sarà anche grazie alla maggiore sensibilità di cui sono dotate, ma la donna sa rialzarsi quando inciampa o viene buttata per terra. La forza delle donne, che si mostra in questo “Regno delle donne” di cui parla Merini, è proprio quella di ricominciare nonostante le ossa rotte, anche se a romperle è stato un uomo amato.

“Prima di tutto l’uomo”, la poesia di Nazim Hikmet al figlio “Prima di tutto l’uomo.” è una poesia di Nazim Hikmet che il poeta scrive al figlio e che possiamo considerare il suo testamento

Alda Merini

Alda Merini, poetessa troppo a lungo incompresa. Gettata nella morsa dei manicomi perché considerata pazza in un’epoca che ancora non voleva vedere la profondità delle donne. L’unica sua colpa era la sensibilità, la troppa empatia, forse. Una capacità più profonda di sentire il dolore che l’ha resa matta agli occhi degli altri. Ma pazzo era solo il suo bisogno di scrivere, la sua arte poetica di cui oggi non potremmo fare a meno. È nata il 21 marzo 1931 Alda Merini, il primo giorno di primavera, e se ne è andata il 1° novembre del 2009, un fiore calpestato troppe volte che chiedeva solo un po’ d’amore.