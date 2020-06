“Il modo tuo d’amare” di Pedro Salinas, una poesia sull’amore non corrisposto

Nato a Madrid nel 1891 e morto a Boston nel 1951, Pedro Salinas è stato uno dei maggiori poeti e critici spagnoli del Primo Novecento. Al centro delle sue opere si colloca il tema dell’amore, considerato dal poeta come l’unica realtà conoscibile. Di qui nasce una delle sue raccolte più significative, “La voce a te dovuta“, da cui è tratta la poesia di oggi “Il modo tuo d’amare”. A ispirare la raccolta fu probabilmente l’ispanista americana Katherine Reding, amante del poeta spagnolo e musa ispiratrice della sua produzione poetica.

L’amore fra Pedro Salinas e Katherine Reding

Pedro Salinas e Katherine Reding si incontrano per la prima volta all’università. Lui è professore e lei è una giovane ricercatrice americana in visita in Spagna per studiare letteratura. Quando la vede, Pedro Salinas rimane folgorato dalla sua figura e se ne innamora. E’ solo questione di tempo prima che fra i due divampi il fuoco della passione. Ma, alla fine dell’estate, Katherine torna in America e Pedro resta in Spagna, dove vive con la moglie Margarita. Nonostante i vincoli matrimoniali del poeta, inizia una fitta corrispondenza fra i due innamorati. Un amore che supera le distanze e destinate a durare negli anni, a ispirare le più belle poesie di Pedro Salinas. Nel 1934 Margarita, la moglie di Pedro Salinas, tenta il suicidio e si salva per miracolo. Katherine non ce la fa, non può reggere il peso della distanza, né quello della responsabilità. Da quel momento “niente fu più lo stesso”, scrive Katherine, “la commozione mi riportò alla realtà. Mi resi conto della natura della nostra relazione e mi sentii in colpa. Stavo facendo del male ad altri.” Così Katherine conosce Brewer Whitmore, un uomo più anziano di lei, vedovo e con un passato simile al suo.Si sposano e vivono sereni fino alla morte di lui, nel 1943. Ma l’amore di Pedro Salinas non si spegne e continua a cercarla, a mandarle lettere, ma lei non risponde più. Si incontrano per l’ultima volta a Northampton nella primavera del 1951, pochi mesi prima della morte di Pedro.

Il modo tuo d’amare

è lasciare che io t’ami.

Il sì con cui ti abbandoni

è il silenzio. I tuoi baci

sono offrirmi le labbra

perché io le baci.

Mai parole e abbracci

mi diranno che esistevi

e mi hai amato: mai.

Me lo dicono fogli bianchi,

mappe, telefoni, presagi;

tu, no.

E sto abbracciato a te

senza chiederti nulla, per timore

che non sia vero

che tu vivi e mi ami.

E sto abbracciato a te

senza guardare e senza toccarti.

Non debba mai scoprire

con domande, con carezze,

quella solitudine immensa

d’amarti solo io.

