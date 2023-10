“Il giorno in cui guarirò”, la salute mentale in una poesia di speranza e guarigione

“Il giorno in cui guarirò“: è questo il titolo della toccante poesia di un giovane autore ruandese, Muctar Inkindi, che si dà forza – e ci dà forza – raccontando sogni e speranze di un futuro senza malattia.

In un mondo in cui parlare di malattie psichiatriche risulta ancora un tabù, abbiamo tanto bisogno di leggere parole come quelle di Muctar: per non vergognarci più, per non sentirci più soli, per continuare a sperare.

Scopriamo “Il giorno in cui guarirò”, contenuta nella raccolta “In the shadow of memory“, proprio in occasione della Giornata mondiale della salute mentale, che ricorre ogni 10 ottobre per sensibilizzare l’opinione pubblica in merito al tema. La traduzione è curata da Gaia Resta.

“Il giorno in cui guarirò” di Muctar Inkindi

L’ora in cui mi sentirò meglio e più forte,

Il secondo in cui dirò addio all’insonnia,

Il minuto in cui diventerò un ambasciatore. Il momento in cui sarò in grado di prendere in mano una penna,

Scriverò molteplici poesie per esprimere questo dolore,

Dipingerò i muri della mia città con l’inchiostro della resilienza,

Le regole potranno essere cambiate ma non mi vergognerò dei giorni neri in cui vado in frantumi Il momento in cui la mia mente sarà libera dall’ansia

La consapevolezza della salute mentale diventerà la strada,

Condurrò campagne perché la società sappia che questa malattia uccide milioni di persone

Il giorno in cui tornerò nel mio villaggio, dirò agli uomini che piangere è accettabile, Dirò ai miei fratelli di non temere di parlare dei loro fardelli

Il giorno in cui guarirò, metterò un punto alla Solitudine

Sarà il segno che è giunto il momento di dire al mondo

che le malattie mentali si possono curare e che lo stigma è roba da idioti.

“The day I will recover”

The hour of feeling better and stronger,

The second of saying goodbye to insomnias

The minute of becoming an ambassador. The period I will be able to pick a pen,

I will write multiple poems expressing this pain,

I will paint the walls of my city with the ink of resilience,

The rules might have changed but I won’t be ashamed of my pieces of my black days The moment my mind will be free from apprehension

awareness of mental health will be my way,

Conduct campaigns alert the society that this sickness is taking millions

The day I will be back to my village I will tell men that its okay to shade tears, Tell my brothers to not be afraid to express their burdens

The day I will recover, It will be the full stop of Loneliness

It will be a sign of telling the world

that mental illnesses can be cured and that stigma are just clothes of jerks.

Una poesia di speranza

“L’ora in cui mi sentirò meglio e più forte,

Il secondo in cui dirò addio all’insonnia,

Il minuto in cui diventerò un ambasciatore”.

Chissà quanto tempo ha impiegato Muctar Inkindi per scrivere questa toccante poesia.

Comincia con un titolo più che eloquente, che ci proietta subito verso un tempo futuro riproposto in tutti i versi di “Il giorno in cui guarirò”. E poi, come in un climax ascendente, veniamo trasportati in tanti futuri, da quello imminente al più remoto, tutti carichi di speranze e aspettative.

Sì, perché “Il giorno in cui guarirò” è una poesia che urla speranza: coi suoi versi, Muctar Inkindi infonde una luce viva e calda nei nostri cuori, facendoci sentire più forti, perché meno soli.

Chi è Muctar Inkindi

L’autore di “Il giorno in cui guarirò” è un giovane ruandese di nemmeno 25 anni. Muctar Inkindi è uno studente universitario; è iscritto in Gestione della Salute Pubblica alla Mount Kenya University e nel tempo libero scrive poesie, script teatrali e racconti per bambini.

La storia di Muctar è intrinsecamente legata a quella del suo Paese. In Ruanda, il tragico genocidio dell’etnia Tutsi avvenuto nel 1994 ha lasciato strascichi indelebili che si sono ripercossi su vecchie e nuove generazioni: le malattie mentali sono fra le manifestazioni più visibili delle conseguenze di questi terribili eventi.

Anche Muctar, ad un certo punto della sua vita, è stato costretto ad affrontare il tema della salute mentale dopo aver scoperto la sua malattia. Da allora, ha deciso di combatterla attraverso il medium della poesia, simbolo di speranza e guarigione, ma anche di lotta sempre aperta, per se e per gli altri. Ne è piena testimonianza, appunto, “Il giorno in cui guarirò”.

