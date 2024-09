“Il Giorno di Pioggia” (1841) di H. W. Longfellow, infallibile poesia per opporsi alla tristezza

Il Giorno di Pioggia di Henry Wadsworth Longfellow è una poesia che mira a dare un senso di speranza anche nei momenti più difficili.

Anche se fuori è totalmente buio, ci vuole condividere il famoso poeta americano, dentro il cuore degli umani può vivere il fuoco che illumina le opportunità che può offrire la vita e il futuro.

Il Giorno di Pioggia fu pubblicata per la prima volta nella rivista letteraria britannica Bentley’s Miscellany nel dicembre 1841. Fu poi inserita da Henry Wadsworth Longfellow nel libro Ballads and other poems pubblicato a Cambridge, dall’editore John Owen nel 1842.

Ma leggiamo questa poesia sulla pioggia per cogliere la profonda bellezza dei versi di Henry Wadsworth Longfellow.

Il Giorno di Pioggia di Henry Wadsworth Longfellow

La giornata è fredda, e scura, e triste;

Piove, e il vento non è mai stanco;

La vite si aggrappa ancora al muro in rovina,

Ma ad ogni raffica le foglie morte cadono,

E i giorni sono scuri e cupi.

La mia vita è fredda e scura e triste;

Piove, e il vento non è mai stanco;

I miei pensieri si aggrappano ancora al passato in rovina,

Ma le speranze della gioventù scivolano nel nulla,

E i giorni sono scuri e cupi.

Stai tranquillo, cuore triste, e smetti di lamentarti;

Dietro le nuvole splende ancora il sole;

Il tuo destino è il destino comune di tutti,

In ogni vita deve cadere un po’ di pioggia,

Alcuni giorni devono essere bui e tristi.

The Rainy Day, Henry Wadsworth Longfellow

The day is cold, and dark, and dreary;

It rains, and the wind is never weary;

The vine still clings to the mouldering wall,

But at every gust the dead leaves fall,

And the day is dark and dreary.

My life is cold, and dark, and dreary;

It rains, and the wind is never weary;

My thoughts still cling to the mouldering Past,

But the hopes of youth fall thick in the blast,

And the days are dark and dreary.

Be still, sad heart! and cease repining;

Behind the clouds is the sun still shining;

Thy fate is the common fate of all,

Into each life some rain must fall,

Some days must be dark and dreary.