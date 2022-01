poesie d'autore

Alda Merini scalda in nostri cuori, fa vibrare la nostra anima, ogni volta, con le sue profonde parole. Questa poesia è una poesia sul silenzio, su quei momenti di intimità e introspezione che spesso vorrebbe richiedere agli e a noi stessi. Molto spesso abbiamo bisogno di una pausa, di mettere un freno a quella velocità che caratterizza le nostre vite.

La poesia di Alda Merini

Ho bisogno di silenzio

come te che leggi col pensiero

non ad alta voce

il suono della mia stessa voce

adesso sarebbe rumore

non parole ma solo rumore fastidioso

che mi distrae dal pensare.

Ho bisogno di silenzio

esco e per strada le solite persone

che conoscono la mia parlantina

disorientate dal mio rapido buongiorno

chissà, forse pensano che ho fretta.

Invece ho solo bisogno di silenzio

tanto ho parlato, troppo

è arrivato il tempo di tacere

di raccogliere i pensieri

allegri, tristi, dolci, amari,

ce ne sono tanti dentro ognuno di noi.

Gli amici veri, pochi, uno?

sanno ascoltare anche il silenzio,

sanno aspettare, capire.

Chi di parole da me ne ha avute tante

e non ne vuole più,

ha bisogno, come me, di silenzio.

Il rifugio del silenzio

Spesso abbiamo bisogno dei nostri momenti, di staccare la spina, di mettere in pausa quella frenesia che ci fa sentire alienati dalle nostre vita. Alda Merini, in questa poesia, parla di un silenzio in cui rifugiarsi. E così chiede quel momento di intimità a chi “sa leggere col pensiero”, a chi, anche senza parlare, sa capire. Perché spesso il rumore delle parole non ci permette di pensare, di ascoltare la voce interiore che abbiamo. La Merini descrive la fretta, la fugacità dei rapporti liquidi che spesso si hanno (“disorientate dal mio rapido buongiorno, chissà, forse pensano che ho fretta”), descrive l’inconsistenza di certi legami basati su parole di troppo. Ho bisogno di silenzio, dice Alda Merini. Tutti abbiamo bisogno di raccogliere i pensieri, di guardare dentro i cassetti più nascosti di noi. Ho bisogno di silenzio, scrive Alda Merini, ma in realtà da voce ad una richiesta che, spesso, vorremmo fare noi alle persone della nostra vita. Silenzio.

Alda Merini, la poetessa dei Navigli

Alda Merini (1931 – 2009) è stata una poetessa e scrittrice italiana, una delle autrici più tormentate del panorama nazionale degli ultimi cento anni e oltre. La Merini esordì giovanissima, a soli 15 anni, sotto la guida di Giacinto Spagnoletti che scoprì il suo talento artistico. Nel 1947 fu internata per la prima volta in una clinica, dopo l’incontro con “le prime ombre della sua mente”. Da lì in avanti la sua lunga vita fu caratterizzata da ricoveri in case di cura, da periodi di solitudine e di silenzio. Nonostante le difficoltà psichiche, la Merini è riuscita a lasciare ai posteri un’intensa e ricchissima produzione. Non solo versi, ma anche aforismi e libri in prosa.