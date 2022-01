Greta Thunberg, la poesia omaggio di Patti Smith

La poesia

Oggi la giovane attivista Greta Thunberg compie diciannove anni. Per celebrare lei e il suo impegno costante contro l’inquinamento ambientale vi proponiamo la poesia che la cantautrice Patti Smith aveva composto per lei in occasione dei suoi diciassette anni.

La poesia di Patti Smith

Questa è

Greta Thunberg, che compie

oggi diciassette anni, senza chiedere

riconoscimenti, o regali,

se non quello di non essere indifferenti.

La Terra conosce la sua gentilezza,

proprio come tutte le divinità, come

gli animali e la primavera guaritrice.

Buon compleanno

a Greta, che si è imposta oggi, come ogni venerdì, rifiutando

di essere indifferente.

\\

This is

Greta Thunberg, turning

seventeen today, asking

for no accolade, no gifts,

save we not be neutral.

The Earth knows its kind,

just as all deities, just as

animals and the healing

spring. Happy birthday

to Greta, who stood today,

as every Friday, refusing

to be neutral.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da This is Patti Smith (@thisispattismith)



Greta Thunberg per il pianeta

Quando Greta Thunberg ha iniziato ad interessarsi ai problem del riscaldamento e dell’inquinamento ambientale, era il 2018. Più precisamente il 20 agosto 2018, quando Greta ha deciso di non andare a scuola fino alle elezioni legislative del 9 settembre successivo. La decisione di questo gesto è nata a fronte delle eccezionali ondate di calore e degli incendi boschivi senza precedenti che hanno colpito il suo paese durante l’estate. Voleva che il governo svedese riducesse le emissioni di anidride carbonica come previsto dall’accordo di Parigi sul cambiamento climatico ed è rimasta seduta davanti al parlamento svedese ogni giorno durante l’orario scolastico. Da qui è iniziato un percorso di sensibilizzazione tra i più giovani verso quelle generazioni che hanno inquinato il mondo.

Greta Thunberg all’Onu, “Mi avete rubato i sogni e l’infanzia. Come osate!” Un vero e proprio atto d’accusa che l’attivista Greta Thunberg rivolge ai leader mondiali al vertice ONU sul clima

L’effetto Greta

Grazie al suo pensiero e al suo coraggio, Greta Thunberg ha ispirato milioni di giovanissimi in tutto il mondo che hanno seguito il suo esempio per proteggere il pianeta scioperando e unendosi al movimento per la salvaguardia ambientale. Il 4 dicembre 2018 Greta ha parlato alla COP24, vertice delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici tenutosi a Katowice, in Polonia. Il 16 aprile 2019, inoltre, ha parlato alla commissione Ambiente del Parlamento europeo, invitando i politici europei a prendere decisioni nette e rapide per contrastare il cambiamento climatico, seguendo quanto affermato dagli scienziati.

Alice Turiani