“Fuori posto”, straniamento e solitudine nella poesia di Bukowski

La Poesia

“Displaced”, che è il titolo originale della poesia di Charles Bukowski che condividiamo oggi con voi, rende meglio l’idea di ciò che il poeta ha voluto mettere in evidenza in questo componimento. “Dis”+“placed”, “non” + “piazzato”, non a posto. Non è semplicemente “Fuori posto”, è il non essere nello stesso posto degli altri, l’essere assolutamente persi mentre gli altri, il resto del mondo, conducono normalmente la loro vita, e tutto scorre tranquillo per tutti, tranne che per te.

“Fuori posto”, racchiusa nella raccolta “Cena a sbafo”, è una poesia che parla di solitudine sociale, di straniamento, di sensazioni che si provano quando ci si sente diversi, quando si ha l’impressione di avvertire il peso del mondo mentre tutto in apparenza è normale. Una poesia struggente, da leggere tutta d’un fiato tanto in traduzione, quanto nella versione originale.

Fuori posto di Charles Bukowski

Brucia all’inferno

questa parte di me che non si trova bene in nessun posto

mentre le altre persone trovano cose

da fare

nel tempo che hanno

posti dove andare

insieme

cose da

dirsi.

Io sto

bruciando all’inferno

da qualche parte nel nord del Messico.

Qui i fiori non crescono.

Non sono come

gli altri

gli altri sono come

gli altri.

Si assomigliano tutti:

si riuniscono

si ritrovano

si accalcano

sono

allegri e soddisfatti

e io sto

bruciando all’inferno.

Il mio cuore ha mille anni.

Non sono come

gli altri.

Morirei nei loro prati da picnic

soffocato dalle loro bandiere

indebolito dalle loro canzoni

non amato dai loro soldati

trafitto dal loro umorismo

assassinato dalle loro preoccupazioni.

Non sono come

gli altri.

Io sto

bruciando all’inferno.

L’inferno di

me stesso

Displaced

Burning in hell

this piece of me fits in nowhere

as other people find things

to do

with their time

places to go

with one another

things to say

to each other.

I am

burning in hell

some place north of Mexico.

flowers don’t grow here.

I am not likeother people

other people are like

other people.

they are all alike:

joining

grouping

huddling

hey are both

gleeful and content

and i am

burning in hell.

my heart is a thousand years old

I am not like

other people.

I’d die on their picnic grounds

smothered by their flags

slugged by their songs

unloved by their soldiers

gored by their humor

murdered by their concern.

I am not like

other people.

I am

burning in hell.

the hell of

myself

Charles Bukowski

Henry Charles Bukowski Jr. nasce ad Andernach, in Germania, nel 1920, da padre statunitense e madre tedesca. Noto anche con il nome del suo alter-ego letterario, Henry Chinaski, Bukowski è autore di numerose opere, fra cui romanzi, racconti e poesie. Viene associato alla corrente del cosiddetto “realismo sporco”, sviluppatasi negli Stati Uniti fra gli anni ’60 e gli anni ’80 del Novecento e di cui fa parte anche Raymond Carver.

Il piccolo Charles si trasferisce con i genitori negli Stati Uniti all’età di 3 anni. Los Angeles resterà sempre il luogo delle narrazioni dell’autore, affascinato ed anche deluso da ciò che la città gli ha offerto. Dopo essersi diplomato, Bukowski segue dei corsi di arte, giornalismo e letteratura. Comincia a scrivere all’età di 24 anni. Non smette più fino alla morte, producendo innumerevoli opere fra cui molti racconti brevi, caratterizzati da una realistica asciuttezza.

A partire dal 1960 lavora negli Uffici Postali della città, e nel 1962 resta traumatizzato dalla morte della donna che ama, Jane Cooney Baker. Da questo tragico avvenimento hanno origine strazianti racconti e poesie che sprigionano il dolore di una vitalità e di un amore perduti per sempre. Nel 1969 Bukowski abbandona il lavoro alle poste per scrivere a tempo pieno, spinto dall’offerta dell’editore “Black Sparrow”. La fama continua a crescere e la vita dell’uomo diviene sregolata, strabordante di vizi e sregolatezza: l’alcol, il fumo e il sesso diventano un grande topos della sua produzione letteraria.

Nel 1988 Bukowski si ammala di tubercolosi, ma continua a scrivere, instancabile. Muore il 9 marzo 1944, stroncato da una leucemia fulminante.