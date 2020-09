Un amore che non c’è più fisicamente, ma la cui anima vuol che diventi “Eterna Presenza”. Sono versi toccanti quelli che il poeta spagnolo Pedro Salinas utilizza in questa poesia. Un viaggio alla ricerca persona assente o scomparsa diviso in più fasi: il “prima” della ricerca fisica, l’ “oggi non chiedo più nulla” e il futuro in cui “quello che ti chiedo adesso è .. che tu stia vicina a me, dentro”.

Eterna presenza dell’anima

La poesia è una preghiera che l’autore fa alla sua amata, affinché diventi “anima della mia anima, sangue del mio sangue”, il cuore “i cui battiti non si stancano mai” almeno per tutto il tempo in cui si avrà la vita. Un amore che il poeta supplica da corporea passeggera assenza” di faccia “terna presenza dell’anima”, sostegno del peso umano e corporeo, invisibile agli occhi.

La poesia

Non importa che non ti abbia,

non importa che non ti veda.

Prima ti abbracciavo,

prima ti guardavo,

ti cercavo tutta,

ti desideravo intera.

Oggi non chiedo più

né alle mani, né agli occhi,

le ultime prove.

Di starmi accanto

ti chiedevo prima,

sì, vicino a me, sì,

sì, però lì fuori.

E mi accontentavo

di sentire che le tue mani

mi davano le tue mani,

che ai miei occhi

assicuravano presenza.

Quello che ti chiedo adesso

è di più, molto di più,

che bacio o sguardo:

è che tu stia più vicina

a me, dentro.

Come il vento è invisibile, pur dando

la sua vita alla candela.

Come la luce è

quieta, fissa, immobile,

fungendo da centro

che non vacilla mai

al tremulo corpo

di fiamma che trema.

Come è la stella,

presente e sicura,

senza voce e senza tatto,

nel cuore aperto,

sereno, del lago.

Quello che ti chiedo

è solo che tu sia

anima della mia anima,

sangue del mio sangue

dentro le vene.

Che tu stia in me

come il cuore

mio che mai

vedrò, toccherò

e i cui battiti

non si stancano mai

di darmi la mia vita

fino a quando morirò.

Come lo scheletro,

il segreto profondo

del mio essere, che solo

mi vedrà la terra,

però che in vita

è quello che si incarica

di sostenere il mio peso,

di carne e di sogno,

di gioia e di dolore

misteriosamente

senza che ci siano occhi

che mai lo vedano.

Quello che ti chiedo

è che la corporea

passeggera assenza,

non sia per noi dimenticanza,

né fuga, né mancanza:

ma che sia per me

possessione totale

dell’anima lontana,

eterna presenza.

