“Difesa dell’allegria” di Mario Benedetti, una poesia per superare la tristezza

Una poesia di Mario Benedetti che celebra la vita, ma soprattutto un inno all'allegria come strumento per superare la tristezza ed i momenti difficili della vita

Oggi è il Blue monday, il nome attribuito al terzo lunedì di gennaio, noto come il giorno più triste dell’anno. Per non deprimersi e allontanare la tristezza senza lasciarsi andare allo sconforto, oggi come in qualsiasi altro momento in cui la vita ci mette alla prova, spesso basta un dettaglio, un piccolo gesto per trovare consolazione o la motivazione giusta per non abbattersi. In nostro aiuto può arrivare anche la poesia ed il suo potere salvifico, come nel caso di “Difesa dell’allegria“, la poesia di Mario Benedetti tratta dalla raccolta “Cotidianas”: un omaggio alla vita e alla sua allegria, per allontanare la tristezza nonostante le difficoltà.

Difesa dell’allegria, un inno contro la tristezza

Difendere l’allegria come una trincea

difenderla dallo scandalo e dalla routine

dalla miseria e dai miserabili

dalle assenze transitorie

e da quelle definitive.

Difendere l’allegria come un principio

difenderla dallo stupore e dagli incubi

dai neutrali e dai neutroni

dalle dolci infamie

e dalle gravi diagnosi.

Difendere l’allegria come una bandiera

difenderla dal fulmine e dalla malinconia

dagli ingenui e dalle canaglie

dalla retorica e dagli arresti cardiaci

dalle endemie e dalle accademie.

Difendere l’allegria come un destino

difenderla dal fuoco e dai pompieri

dai suicidi e dagli omicidi

dalle vacanze e dall’oppressione

dall’obbligo di essere allegri.

Difendere l’allegria come una certezza

difenderla dall’ossido e dal sudiciume

dalla famosa patina del tempo

dalla rugiada e dall’opportunismo

dai ruffiani della risata.

Difendere l’allegria come un diritto

difenderla da dio e dall’inverno

dalle maiuscole e dalla morte

dai cognomi e dalle compassioni

dall’azzardo

e anche dall’allegria.

Il Blue Monday

Il giorno più triste dell’anno, in inglese il “Blue Monday“, è il terzo lunedì del mese di gennaio. La “scoperta” è stata resa pubblica nel 2005 dal canale britannico Sky Travel, che ha diffuso la notizia. Cliff Arnall, psicologo presso l’Università di Cardiff, avrebbe individuato il giorno più deprimente dell’anno per gli abitanti dell’emisfero boreale utilizzando un’equazione. Secondo la teoria, nel corso del Blue Monday arriva in tutti noi un senso di tristezza perché ci rendiamo conto della fine delle festività e dell’inizio di un lungo periodo privo di giorni liberi o ricorrenze importanti.

Sebbene nessuna base scientifica supporti l’esistenza del giorno più triste dell’anno, il Blue Monday è entrato a pieno titolo nel nostro immaginario collettivo, sfruttato nella maggior parte delle campagne pubblicitarie e, condizionando, almeno un po’, il nostro stato d’animo e la nostra sensazione di tristezza.

Le origini di Mario Benedetti

Figlio di immigrati italiani, ma nato e cresciuto in Uruguay, è stato un poeta e scrittore fra i maggiori del Novecento. Nonostante sia molto meno conosciuto di Pablo Neruda o di Gabriel García Márquez, Mario Benedetti può essere considerato una dei personaggi più rappresentativi della letteratura sudamericana.

Mario Benedetti nasce a Paso de los Toros da una famiglia di umili origini, con cui si trasferisce successivamente a Montevideo. Pur avendo dato prova di essere uno scolaro brillante, nel 1935 interrompe gli studi per via delle gravose condizioni economiche che pesano sulla sua famiglia. Si sarebbe in seguito diplomato da privatista. Giovanissimo, comincia a lavorare come operaio nella Will L. Smith, che realizzava ricambi per automobili. Nel 1945 entra a far parte della redazione del settimanale Marcha, dove sarebbe rimasto per quasi vent’anni. L’anno successivo, a ventisei anni, si sposa con l’amore della sua vita, Luz López Alegre.

L’esilio e la poesia

Proprio in questo periodo comincia a distinguersi con le sue prime pubblicazioni, sia poetiche che romanzesche. Tra gli anni Cinquanta e Sessanta, scrive La Tregua, il suo romanzo più famoso pubblicato nel 1960. Da sempre impegnato politicamente, nel 1973, in seguito al colpo di Stato militare in l’Uruguay, è costretto all’esilio, che durerà ben 12 anni. Anche durante l’esilio, nelle proprie opere Benedetti continuò a parlare di America Latina, dell’Uruguay e della vita bella e al contempo terrificante del suo popolo. È a questo periodo che risale la pubblicazione di una delle sue raccolte poetiche più famose, intitolata Cotidianas, e in cui compare la sue celebre poesia Difesa dell’Allegria.