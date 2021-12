Dicembre, la poesia di Carola Prosperi che celebra l’ultimo mese dell’anno

poesie d'autore

E’ iniziato il mese di Dicembre: 31 giorni che ci porteranno alle festività del Natale e di fine anno. Tutto quello che rappresenta il dodicesimo mese dell’anno è reso in versi nella poesia “Dicembre” di Carola Prosperi.

Dicembre

Va novembre,

vien dicembre.

Ciel nebbioso

suoI fangoso…

Sopra i rami brulli e tetri

soffia il vento e batte ai vetri,

mentre il passero sul tetto,

trema al vento, poveretto.

L’ultimo mese dell’anno

Dicembre è un mese ricco di avvenimenti: si dice arrivederci all’autunno per dare il benvenuto all’inverno, si saluta l’anno vecchio per dare il benvenuto al nuovo. Dicembre è il mese della montagna, della neve, dei mercatini di Natale. Ma dicembre è anche il mese del freddo, della nebbia, del vento che soffia e “batte ai vetri”.

La poesia di Carola Prosperi dedicata a questo particolare mese contiene un susseguirsi di brevi espressioni che offrono un’immagine viva dell’inverno, in cui “il passero sul tetto” sembra una metafora che indica il nostro essere inermi di fronte alle intemperie, anch’esse metaforicamente traducibili in tutte quelle problematiche esterne che si è costretti ad affrontare.

