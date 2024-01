“Dedica alle Donne”, una poesia per dare voce alle vittime della violenza di genere

Scappare in molti casi è l’unica salvezza. È l’appello accorato di Ivana Ferriol con “Petricore” e “Dedica alle Donne”, un libro e una poesia con la quale l’autrice invita le donne a coscienza dell’importanza e unicità del profumo della loro pelle che nessun uomo ha il diritto di coprire e violare per sempre esercitando violenza.

“Petricore” è una storia che parla di violenza, di sensi di colpa e della voglia della protagonista di tornare a sentire e farsi avvolgere dal profumo intenso e caldo della vita.

L’autrice sceglie di aprire il romanzo con la poesia “Dedica alle Donne”, che riportiamo integralmente di seguito, con la quale nella primavera del 2023 vince il primo premio del concorso ‘Raccontami’ indetto dal Bukfestival di Modena.

Dedica alle Donne, la poesia di Ivana Ferriol

Per tutte le donne che cercano sempre di capire e aiutare,

che fanno scelte difficili per la felicità di chi amano.

Che donano sorrisi, per spegnere arrabbiature.

Che piantano amore in terre aride,

dove mai crescerà nulla.

A tutte le donne che sentono la pelle

irrimediabilmente contaminata da liquame putrido

che nulla ha a che fare con il loro corpo

ma è il tocco ruvido e villano del loro carnefice.

A tutte le donne immobilizzate dalla paura,

che sono state umiliate e violate da chi più doveva amarle.

A tutte le donne che hanno chiesto aiuto

ma hanno ottenuto domande inutili,

che speravano in un sostegno

ma hanno ricevuto indifferenza.

Che sono state ferite da insinuazioni

senza essere soccorse.

Non siete state sfortunate a incontrare la persona sbagliata.

Siete solo vittime di un sistema

dove qualcuno è abituato a subire e sopportare

e a cercare colpe che non ha.

Siete immerse in un sistema dove vince il più forte

e diventa lecito prendere tutto con la prepotenza.

Se qualcuno ha voluto possedere la vostra luce,

per rinchiuderla nella sua oscurità

allora questo è il momento di amarvi con più forza.

Dove un tempo c’erano lividi,

ora meritate carezze.

Sentitelo il profumo della vostra pelle,

perché malgrado le cicatrici

ha ancora un dolce odore

e va coperta con tessuti candidi e setosi.

Inutile attesa quella di sperare che i segni vadano via.

Dedicate il vostro tempo

a rendere le cicatrici nidi di bellezza

che, con tenacia, diffonderete intorno,

così da riflettervi in un mondo che vi somiglia.

Perché più scura è l’ombra

più deve accecare la vostra luce.

Ripetete ogni giorno,

senza saltarne nemmeno uno,

che, in ogni momento,

avete dato il meglio di quello che potevate.

Che avete il diritto di essere imperfette,

sì, anche di sbagliare,

di alzare la testa senza paura di essere colpite,

di ribellarvi a chi ci voleva silenziose e subordinate.

Non indurite il cuore,

lasciate spazio alla tenerezza.

Respirate.

Ora lo sentite il profumo della vostra pelle?

O sentite ancora i sensi di colpa

per aver dato fiducia alla persona sbagliata?

Non avete niente che non va,

e se qualcuno ve l’ha fatto credere,

ora è il momento di rimediare

e dedicare il vostro tempo a farvi del bene.

Non odiate la vita,

anzi amatela con più forza.

E ricordatevi che esistono abbracci che non feriscono.

Esiste il bene, quello vero,

che vi fa sentire al sicuro, sempre.

Ma più di tutto esiste la possibilità di vivere una vita

fatta di delicatezza e bellezza.

Bisogna solo tornare a crederci.