Chi era Vicente Huidobro, il poeta cileno celebrato oggi dal doodle di Google

Nato il 10 gennaio del 1883 a Santiago del Cile, Vicente Huidobro avrebbe compiuto oggi 127 anni. Insieme a Neruda, De Rokha e Mistral, Vicente Huidobro è considerato uno dei quattro maggiori poeti cileni e l’inventore del “creazionismo poetico”.

La vita

Di famiglia aristocratica, ebbe una solida formazione culturale. A sedici anni, a Parigi, conobbe i maggiori poeti contemporanei, fra cui Apollinaire e Max Jacob ed entrò in contatto con le avanguardie del dadaismo e del surrealismo. Qui formulò nel 1917 una nuova concezione della lirica che chiamò “creazionismo poetico”. Si trasferì in Spagna nel 1918, dove si unì al gruppo ultraista. Fra le curiosità che emergono dalla vita di Vicente Huidobro c’è anche l’amicizia con Neruda, recisa tuttavia dopo breve tempo per un acceso litigio fra i due poeti. La sua opera esercitò notevole influsso sulle lettere ispanoamericane, sebbene buona parte della sua produzione sia da ascriversi alla letteratura francese. In francese sono infatti Horizon carré (1917), Tout à coup, ecc.; in spagnolo scrisse Ecuatorial (1918), Vientos contrarios (1926), Altazor (1931; scritto nel 1919), Temblor de cielo (1931), La próxima (1934), Ver y palpar (1941), El ciudadano del olvido (1941), Últimos poemas (1948). Riflesso delle sue teorie d’avanguardia è Mio Cid Campeador (1929).