“Canzonetta”, la poesia di Ugo Betti contro la guerra

poesie contro la guerra

La guerra è un grande teatro di violenze in cui i soldati, uomini che spesso combattono perché costretti dalle circostanze, sono le prime vittime designate. Hemingway scriveva, a proposito della guerra e del ruolo del soldato:

“Questo si faceva. Si moriva. Non si sapeva di cosa si trattasse. Non si aveva mai il tempo di imparare. Si veniva gettati dentro e si sentivano le regole e la prima volta che vi acchiappavano in fallo vi uccidevano.”

Questa poesia è dedicata a tutti coloro i quali vengono “gettati dentro” il teatro della guerra e sono costretti a mettere da parte tutta la loro quotidianità e le relazioni che hanno coltivato per andare in un non luogo, al fronte, a combattere contro uomini come loro, altrettanto innocenti e altrettanto terrorizzati all’idea di perdere tutto ciò che si sono lasciati alle spalle per andare a fare la guerra.

Canzonetta

I soldati vanno alla guerra.

Vanno come trasognati,

e la notte li rinserra.

La strada cammina, cammina

come una misteriosa pellegrina,

e sulle case addormentate

tutte le stelle si sono affacciate.

Ma i soldati sono quasi fanciulli,

e si mettono a cantare

la ninna nanna, per cullare

una tristezza che non si vuole addormentare.

Le stelle

sono come gocce d’argento

e le fa tremare il vento!

E mentre dormono tutte le belle

noi ce ne andiamo per la bianca strada

a ritrovare un’altra fidanzata!

Ed anche voi, dolcezza, dormite…

e del mio bene nulla sapete!

Volevo parlare, una sera…

ma ogni detto fuggì dal mio cuore

come dalla gabbia una capinera!

E voi, bambini, fate la nanna

e non fate disperare la mamma.

Dormite

col guanciale bianco sotto la testa,

e intanto viaggia la tempesta!

O fratello! Prima di partire

tante cose ti volevo dire…

Ma come foglie portate dal vento

sono fuggite, e non me ne rammento!

O mamma, voi sola non dormite,

come una volta, quand’ero malato!

E voi sola m’avete vegliato,

e non mi potevo addormentare

se voi non eravate al capezzale.

Ma ero un fanciullo!

Ora, mamma, state contenta!

Sentite? il figlio vostro canta!

Canta e cammina per la bianca strada

per ritrovare la sua fidanzata.-

(ma le mamme non possono dormire,

e quella canzone le fa singhiozzare).

Sulle case addormentate

tutte le stelle sono tramontate.

I soldati vanno a testa china

e la strada cammina cammina.

La crudeltà della guerra

“Canzonetta” è un componimento che si legge agevolmente: le rime e la scorrevolezza del lessico ricordano una vera e propria canzone, una ninna nanna carica di tenerezza e innocenza. Il ritmo è regolare, i suoni anche. Nessun tonfo, nessuna variazione improvvisa. Forse per questo, leggere il componimento è ancor più doloroso.

Ci immedesimiamo subito nel gruppo di giovani soldati che si incammina in direzione del fronte e, dove ci immagineremmo la forza e la determinazione, troviamo invece la sconvolgente verità di cui siamo testimoni anche in questo tempo di guerra in tante parti del mondo: chi fa la guerra è innocente, umano quanto noi, né più forte, né più determinato, né più cosciente del ruolo che sta avendo negli eventi bellici.

I soldati sono esseri umani gettati dentro il teatro della guerra. Le loro vittorie e le loro sconfitte determinano, di solito, la vittoria e la sconfitta di interi paesi, ma loro non sono altro che giovani costretti a lasciare, talvolta con qualche rimpianto, le fidanzate, le mogli, le madri.

Cantano per non soccombere alla tristezza e alla paura della guerra (“ma i soldati sono quasi fanciulli,/e si mettono a cantare/la ninna nanna, per cullare/una tristezza che non si vuole addormentare”), e il canto li accompagna nella notte stellata silenziosa, mentre nelle case la gente dorme e il percorso continua lento e regolare (“la strada cammina cammina”).

Una poesia di guerra dolce e malinconica per chiunque abbia sperimentato la sofferenza del percorso silenzioso – e carico di pensieri di ogni sorta – verso il fronte, con la paura di non tornare più indietro e di non aver detto abbastanza ai propri cari.

Ugo Betti

Ugo Betti è stato un poeta e drammaturgo italiano. Nato a Camerino nel 1892, Betti ha composto 27 drammi e numerose poesie, ed è stato fondatore del Sindacato Nazionale Autori Drammatici, creato con l’intento di salvaguardare i drammaturghi e tutti gli scrittori teatrali.

Buona parte della produzione di Ugo Betti è dedicata all’esperienza della guerra: il poeta, infatti, si è arruolato come volontario nella Prima Guerra Mondiale. Dopo la disfatta di Caporetto, è stato imprigionato in un campo per ufficiali, dove ha fatto la conoscenza di Carlo Emilio Gadda e Bonaventura Tecchi, divenuti presto suoi cari amici e confidenti.

La poesia che abbiamo letto è legata a questo periodo della vita di Ugo Betti. Le sue opere teatrali più celebri sono state pubblicate dopo gli anni ’40, e nascono dalla necessità di comunicare l’impossibilità di discernimento di bene e male e, di conseguenza, di perseguimento della giustizia. Betti è autore di opere che dai critici sono state giudicate pregevoli e cariche di significato, figlie di un’epoca in cui la violenza della guerra ha aperto la strada all’esistenzialismo e alla sperimentazione.

Ugo Betti è morto nel 1953 in una clinica romana, a causa di una malattia incurabile. In suo onore, il Comune di Camerino ha istituito, nel 1963, il Premio Ugo Betti per la Drammaturgia”.