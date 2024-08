“Canzone d’amore di una ragazza pazza” (1953) di Sylvia Plath, una delusione d’amore che porta alla follia

Canzone d’amore di una ragazza pazza di Sylvia Plath una poesia su una delusione d’amore vissuta dalla grandissima poetessa americana. L’uomo l’ha “scaricata” e lei si chiede se lui sia veramente esistito. Il dolore provato dalla scrittrice è norme.

Mad Girl’s Love Song, questo il titolo originale, è una poesia scritta da Sylvia Plath nel 1953, quando frequentava il terzo anno allo Smith College. La poesia, una delle più famose della Plath, è un ritratto della natura angosciosa e destabilizzante della sofferenza che si vive quando si prende una “cotta” e l’altro/a spariscono per sempre.

Silvia Plath scrisse la poesia dopo una grande delusione a causa di un appuntamento in cui l’uomo desiderato non si fece trovare e sparì dalla sua vita. La poesia fu pubblicata ufficialmente nel numero di agosto 1953 della rivista femminile Mademoiselle.

Ma, leggiamo questa originale storia poetica per cogliere i sentimenti e le emozioni provate dall’autrice.

Canzone d’amore di una ragazza pazza di Silvia Plath

Chiudo gli occhi e tutto il mondo muore;

Sollevo le palpebre e tutto rinasce.

(Credo di averti inventato nella mia testa).

Le stelle escono a passo di valzer in blu e rosso,

E la forza oscura entra al galoppo:

Chiudo gli occhi e tutto il mondo muore.

Ho sognato che mi hai stregato e portato a letto

E mi cantavi stregata dalla luna, mi baciavi come un folle.

(Credo di averti inventato nella mia testa).

Dio cade dal cielo, le fiamme dell’inferno si spengono:

Escono i serafini e gli uomini di Satana:

Chiudo gli occhi e tutto il mondo muore.

Credevo che saresti tornato come avevi detto,

Ma invecchio e dimentico il tuo nome.

(Credo di averti inventato nella mia testa).

Avrei dovuto amare un uccello del tuono, invece;

Almeno quando arriva la primavera loro tornano a ruggire.

Chiudo gli occhi e tutto il mondo muore.

(Credo di averti inventato nella mia testa).

*****************

Mad Girl’s Love Song, Silvia Plath

I shut my eyes and all the world drops dead;

I lift my lids and all is born again.

(I think I made you up inside my head.)

The stars go waltzing out in blue and red,

And arbitrary blackness gallops in:

I shut my eyes and all the world drops dead.

I dreamed that you bewitched me into bed

And sung me moon-struck, kissed me quite insane.

(I think I made you up inside my head.)

God topples from the sky, hell’s fires fade:

Exit seraphim and Satan’s men:

I shut my eyes and all the world drops dead.

I fancied you’d return the way you said,

But I grow old and I forget your name.

(I think I made you up inside my head.)

I should have loved a thunderbird instead;

At least when spring comes they roar back again.

I shut my eyes and all the world drops dead.

(I think I made you up inside my head.)