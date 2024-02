“Blues in memoria” di W.H. Auden, un’emozionante poesia per dire addio alle persone che amiamo

Il 21 febbraio 1907 nasceva Wystan Hugh Auden, uno dei più grandi poeti contemporanei, nonché uno fra i più importanti autori britannici del secolo scorso.

Per l’occasione, vogliamo condividere con voi la lettura della sua poesia più celebre, “Blues in memoria“, che in versione originale si intitola “Funeral blues” e che vi proponiamo nella traduzione curata da Gilberto Forti.

Composta nel 1936 in memoria di un caro amico caduto in guerra, “Funeral blues” è diventata una poesia di culto poiché utilizzata nella scena conclusiva del famosissimo film “Quattro matrimoni e un funerale“, ma anche per il suo significato fortemente evocativo: “Funeral blues” non è infatti un semplice componimento in memoria di un amico scomparso improvvisamente.

Quando leggiamo i versi di “Funeral blues” ci troviamo dinanzi ad un addio che si fa poesia, ad un’autentica dichiarazione d’amore che rattrista e commuove.

Auden ha concepito 4 strofe, quartine per la precisione, in cui il climax ascendente ci regala un crescendo di pathos a dir poco emozionante.

Se le prime due quartine si costruiscono attorno all’uso del modo imperativo per sottolineare la perentorietà, l’universalità e l’irreversibilità dell’accaduto, con la terza e la quarta strofa accediamo al cuore di “Funeral blues”, alla dichiarazione d’amore che lascia senza fiato per la sua bellezza.

Stop all the clocks, cut off the telephone,

Prevent he dog from barking with a juicy bone,

Silence the pianos and with muffled drum

Bring out the coffin, let the mourners come.

Let aeroplanes circle moaning overhead

Scribbling on the sky the message He Is Dead,

Put crêpe bows round the white necks of the public doves,

Let the traffic policemen wear black cotton gloves.

He was my North, my South, my East and West,

My working week and my Sunday rest,

My noon, my midnight, my talk, my song;

I thought that love would last for ever: I was wrong.

The stars are not wanted now: put out every one;

Pack up the moon and dismantle the sun;

Pour away the ocean and sweep up the wood;

For nothing now can ever come to any good.