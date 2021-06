“Amare è rischiare di essere rifiutati” di Alda Merini, la poesia sulla nostra libertà di scelta

Poesia sulla libertà

Mio padre mi ha sempre detto che la cosa più preziosa che si possa avere nella vita è la libertà. Libertà di essere se stessi, di essere indipendenti, di pensare, amare, vivere senza limitazioni. Dopo il coronavirus abbiamo avuto modo di apprezzare e comprendere meglio questo concetto, questo dono prezioso. Abbiamo scelto così, nel giorno in cui le famose mascherine chirurgiche non sono più obbligatorie all’esterno, una poesia di Alda Merini intitolata “amare è rischiare di essere rifiutati”, una poesia

La libertà per Alda Merini

Nella vita ne vale sempre la pena.Ne vale la pena per rischiare, essere folli, amare e anche soffrire. Sì perchè ogni azione implica una possibilità di caduta o di dolore, non possiamo farne a meno. Questo Alda Merini ce lo ho sempre spiegato e soprattutto insegnato. Con la sua biografia stessa, ha sottolineato quanto fuoco e quante luce siano in grado di nascere dalla malattia, dalla follia, dall’oscurità.

Per questo motivo, attraverso quello che poi è il “rischio”, la Merini ci parla della libertà. Una libertà che ci vede in grado di scegliere quando e come agire; ci vede registi, sceneggiatori e protagonisti della nostra vita. E come una vera e propria ruota, dobbiamo essere in grado di accettare i momenti panoramici, dove poter vedere le lucine in lontananza, il verde dei campi, il cielo terso ma anche i momenti bassi, dove si sta più a contatto con la terra, con il caldo torbido e con un senso più opprimente. Alti e bassi, cielo e fango (citando Jovanotti).

Dopo un anno e mezzo così complesso, oggi che viene abolito all’esterno il simbolo principale di questa pandemia, la mascherina chirurgica, sentiamo il bisogno di rischiare e vivere con quel senso di follia che ci fa sentire i brividi lungo la schiena.

Alda Merini, Amare è rischiare di essere rifiutati

Amare è rischiare di essere rifiutati.

Vivere è rischiare di morire.

Sperare è rischiare di essere delusi.

Provare è rischiare di fallire.

Rischiare è una necessità.

Solo chi osa rischiare è veramente libero.

Stella Grillo