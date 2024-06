“All’Estate” (1783) la poesia di William Blake sul piacere della stagione estiva

All’Estate (To Summer)di William Blake è una poesia che celebra la stagione estiva, con lo stile unico e visionario del grande poeta inglese. Il poema personifica l’estate cogliendone gli effetti sul paesaggio e sulle persone.

Il poema descrive come la bella stagione, nel momento in cui arriva, plasma ogni cosa presente sulla Terra, diventando la giusta conseguenza del risultato maturato in primavera.

La lirica apre la raccolta Poetical Sketches (traduzione potrebbe essere Bozzetti Poetici), il primo libro di poesie e prose di William Blake, scritta tra il 1769 e il 1777. Quaranta copie furono stampate nel 1783, per poi trovare più ampia diffusione solo nel 1868, grazie alla riedizione curata dal bibliografo inglese Richard Herne Shepherd.

Ma, leggiamo questa poetica celebrazione dell’estate di William Blake.

All’Estate di William Blake

O Tu che passi per le nostre valli

La tua forza, argina i tuoi impetuosi destrieri, placa il calore

Che divampa dalle loro grandi narici! tu, o Estate,

Hai spesso piantato qui la tua tenda dorata, e spesso

Hai dormito sotto le nostre querce, mentre noi guardavamo

Con gioia, le tue membra rubiconde e i tuoi capelli rigogliosi.

Sotto le nostre ombre più fitte abbiamo spesso udito

la tua voce, quando il mezzogiorno, con la sua macchina fervida

Cavalcava gli abissi del cielo; di lato alle nostre sorgenti

Siediti, e nelle nostre valli muschiose, su

qualche riva accanto a un fiume limpido, getta i tuoi

drappeggi di seta, e tuffati nella corrente:

Le nostre valli amano l’estate nel suo orgoglio.

I nostri bardi sono noti per aver suonato corde d’argento:

I nostri giovani sono più coraggiosi dei guardiani del sud:

Le nostre fanciulle sono più belle nelle danze:

Non ci mancano canti, né strumenti di gioia,

Né echi dolci, né acque chiare come il cielo,

Né corone di alloro contro il caldo afoso.

*******************

To Summer, William Blake

O Thou who passest thro’ our vallies in

Thy strength, curb thy fierce steeds, allay the heat

That flames from their large nostrils! thou, O Summer,

Oft pitched’st here thy golden tent, and oft

Beneath our oaks hast slept, while we beheld

With joy, thy ruddy limbs and flourishing hair.

Beneath our thickest shades we oft have heard

Thy voice, when noon upon his fervid car

Rode o’er the deep of heaven; beside our springs

Sit down, and in our mossy vallies, on

Some bank beside a river clear, throw thy

Silk draperies off, and rush into the stream:

Our vallies love the Summer in his pride.

Our bards are fam’d who strike the silver wire:

Our youth are bolder than the southern swains:

Our maidens fairer in the sprightly dance:

We lack not songs, nor instruments of joy,

Nor echoes sweet, nor waters clear as heaven,

Nor laurel wreaths against the sultry heat.