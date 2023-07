“Alla natura” di Coleridge, la preghiera/poesia che celebra le meraviglie dell’ambiente

In occasione dell’anniversario della scomparsa del poeta inglese Samuel Taylor Coleridge, nato a Ottery St Mary il 21 ottobre 1772 e morto a Highgate il 25 luglio 1834, per ricordare la grandezza di questo personaggio letterario, questa sera vi proponiamo “Alla natura”, una sorta di preghiera, oltre che una poesia, che celebra la bellezza del mondo naturale.

It may indeed be fantasy when I

Essay to draw from all created things

Deep, heartfelt, inward joy that closely clings;

And trace in leaves and flowers that round me lie

Lessons of love and earnest piety.

So let it be; and if the wide world rings

In mock of this belief, it brings

Nor fear, nor grief, nor vain perplexity.

So will I build my altar in the fields,

And the blue sky my fretted dome shall be,

And the sweet fragrance that the wild flower yields

Shall be the incense I will yield to Thee,

Thee only God! and thou shalt not despise

Even me, the priest of this poor sacrifice.