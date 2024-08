“Addio” di Anne Brontë, sublime poesia sull’amore che non finisce mai

Addio (Farewell) di Anne Brontë è una poesia che mette in scena i sentimenti e le emozioni per le persone che si amano, che si desiderano o si vogliono bene e che purtroppo non ci sono più.

La loro partenza è definitiva, la loro distanza è proibitiva e il distacco offre una tristezza profonda, un dolore all’anima difficile da sopire.

Addio, come altre poesie di Anne Brontë coincidono con l’arrivo nella sua vita di un uomo di nome William Weightman, che lavorava con il padre di lei.

Sebbene non ci siano prove che suggeriscano che lui e Anne abbiano mai condiviso sentimenti romantici l’uno verso l’altro, la sua morte sembra essere stata una tragedia significativa, ed è probabile che Addio rifletta questa esperienza.

Ma, leggiamo questo splendido poema per apprezzarne la sensibilità e la raffinatezza.

Addio di Anne Brontë

Addio a te, ma non addio

A tutti i miei pensieri più cari su di te:

Nel mio cuore continueranno a risiedere;

E mi rallegreranno e mi consoleranno.

Oh, bellezza, e piena di grazia!

Se non avessi mai incontrato il mio sguardo,

non avrei sognato che un volto vivente

potesse concepire un fascino così straordinario.

Se non potrò mai più vedere

Quella forma e quel volto a me così cari,

Né udire la tua voce, vorrei comunque

Conservare per sempre il loro ricordo.

Quella voce, la cui magia del tono

Può risvegliare un’eco nel mio animo,

Creando sentimenti che, da soli

Possono rendere beato il mio spirito in estasi.

Quello sguardo radioso, come un raggio di sole

La mia memoria non vorrebbe conservare di meno; –

E oh, quel sorriso! il cui gioioso splendore

Nessun linguaggio mortale può esprimere.

Addio, ma lasciami conservare ancora,

La speranza da cui non posso separarmi.

Il disprezzo può ferire e la freddezza raffreddare,

Ma ancora indugia nel mio cuore.

E chi può dirlo se non il Cielo, alla fine,

Possa rispondere a tutte le mie mille preghiere,

E dire al futuro di ripagare il passato

Con la gioia per l’angoscia, il sorriso per le lacrime?

(Traduzione Libreriamo)

********************

Farewell, Anne Brontë

Farewell to thee! but not farewell

To all my fondest thoughts of thee:

Within my heart they still shall dwell;

And they shall cheer and comfort me.

O, beautiful, and full of grace!

If thou hadst never met mine eye,

I had not dreamed a living face

Could fancied charms so far outvie.

If I may ne’er behold again

That form and face so dear to me,

Nor hear thy voice, still would I fain

Preserve, for aye, their memory.

That voice, the magic of whose tone

Can wake an echo in my breast,

Creating feelings that, alone,

Can make my tranced spirit blest.

That laughing eye, whose sunny beam

My memory would not cherish less; –

And oh, that smile! whose joyous gleam

Nor mortal language can express.

Adieu, but let me cherish, still,

The hope with which I cannot part.

Contempt may wound, and coldness chill,

But still it lingers in my heart.

And who can tell but Heaven, at last,

May answer all my thousand prayers,

And bid the future pay the past

With joy for anguish, smiles for tears?