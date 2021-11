“A mio figlio”, la poesia di Alda Merini che celebra la maternità

poesie d'autore

Una nuova nascita porta tante esperienze nuove, capaci di trasmettere anche un senso di sicurezza e serenità. “A mio figlio” di Alda Merini è un omaggio a tutte queste sfaccettature della maternità. La poesia sui figli è poesia sulla vita; esattamente come la maternità e la paternità, si costruisce sulla memoria di un lungo percorso che parte dell’anima.

A mio figlio

Ti ho generato col solo pensiero figlio

e non sei mai sceso nel mio corpo come una buona rugiada.

Però sei diventato un’ape laboriosa, hai fecondato tutto il mio corpo

e a mia volta son diventato tuo figlio, figlio del tuo pensiero.

Forse, quando morirò, partorirò tutta la dolcezza che mi hai messo nel primo sguardo

perché figlio, ti ho guardato a lungo, ma non ti ho mai conosciuto.

Figlio figlio mio sognato, figlio ti ho solo pensato

non sei mai sceso nel corpo come una buona rugiada

ti ho guardato a lungo, ma non ti ho conosciuto mai.

La bellezza della nascita di un figlio

A volte la maternità e la nascita sono un importante momento di crescita interiore; il ventre materno che fa spazio alla vita, le abitudini che cambiano e l’attesa di poter tenere il proprio figlio tra le braccia. Come dice Alda Merini con i suoi versi così accorati presenti in “A mio figlio”, con l’arrivo di un figlio impariamo così tante cose che, ad un certo punto, sembra che si capovolgano i ruoli, dandoci l’opportunità di crescere come persone più consapevoli.

Parlare in versi

Alda Merini e le sue poesie sono tra i protagonisti di “Parlare in versi“, un libro che nasce dalla convinzione che le belle parole, i versi poetici possono essere la linfa vitale per lo sviluppo di relazioni positive e costruttive. Scritto dal fondatore di Libreriamo Saro Trovato, l’idea del libro è stata quella di realizzare una guida per aiutare nella scelta, in modo veloce e immediato, della frase più giusta tratta da poesie classiche e più contemporanee da utilizzare a seconda del momento o della situazione.