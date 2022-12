L’8 dicembre si celebre l’Immacolata Concezione, un dogma cattolico proclamato da papa Pio IX l’8 dicembre del 1854. Con tale dogma, papa Pio IX ha sancito l’assenza del male nel cuore di Maria, e quindi la sua assoluta purezza, nel corpo e nell’animo. La locuzione “Immacolata Concezione” indica infatti che la Vergine Maria è stata preservata immune dal peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento. Si tratterebbe, cioè, dell’unica donna assolutamente pura. Per l’occasione, ecco 5 componimenti, fra poesie e filastrocche, dedicati proprio all’Immacolata.

5 poesie dedicate all’Immacolata Concezione

All’Immacolata di A. Gentile

Piccolo come sono,

anch’io mi aspetto un dono,

o Mamma Immacolata,

di cielo Incoronata.

Fammi puro e gentile

come il fiore d ‘aprile

che odora appena nato

e incanta tutto II prato.

Famml come l’agnello,

che è bianco e tutto bello.

Fammi come la mamma

che è dolce e sorridente;

e, se mi stringe a sé.

somiglia tanto a te.

Vi sono giorni di Charles Péguy

Vi sono giorni in cui santi e patroni non bastano più…

Bisogna prendere allora il coraggio a due mani

e volgersi direttamente a Colei che è al di sopra di tutto. Essere arditi…

Sempre qualcosa manca alle creature,

e non soltanto di non essere Creatore.

Alle carnali, sappiamo, manca d’esser pure; alle pure, dobbiamo saperlo, d’esser carnali.

Una sola è pura pur essendo carnale; una sola è carnale pur essendo pura.

Ecco perché la Vergine non è solo

la più grande benedizione discesa su tutto il creato;

non solamente la prima fra tutte le donne

“benedetta fra tutte le donne”;

non solamente la prima fra tutte le creature;

ma l’unica, l’infinitamente unica

infinitamente rara creatura.

Alla Vergine di Jacopone da Todi

O Vergin più che femena

santa Maria beata.Più che femena dico,

ogn’om nasce nemico;

per la scrittura splico;

santa sei pria che nata.

Stando nel ventre chiusa,

poi l’alma ce fu enfusa,

la divina onzione

si te santificòne;

d’onne contagione

rimanesti illibata.

L’original peccato

ch’Adam ha semenato,

onn’om con quello è nato;

tu se’ da quel mondata.

Nullo peccato mortale

en tuo voler non sale,

e dallo veniale

tu sola immacolata.

Secondo questa rima

tu se’ la vergin prima,

sopra l’altre sublima,

tu l’hai emprima votata.

La tua verginitate

sopr’ogni umanitate,

che ‘n tanta puritate

Mai fosse conservata.

La Immacolata Concezione di Onofrio Minzioni

Giù per le vie del tuono e del baleno

scendeva di Maria l’alma innocente,

quando un misto di fumo e di veneno

sbruffolle incontro l’infernal serpente.

Essa le luci maestose e lenti

agli angeli pirgò che la seguieno:

ed ecco che brandisce arma rovente

Michel di tempestosa ira ripieno.

Al primo lampeggiar dell’igneo brando

fugge il fellon, ché tal dietro sel mira,

qual dalle sfere un dì cacciollo il bando.

Michel l’incalza con la spada bassa,

l’afferra, e a piè della gran donna il tira:

Ella sel guata, lo calpesta e passa.

Non voglio più amare che mia madre Maria di Paul Verlaine

Non voglio più amare che mia madre Maria.

Tutti gli altri amori sono di comandamento.

Necessari come sono, mia madre solamente

potrà accenderli nei cuori che l’hanno diletta.

E’ per Lei che bisogna amare i miei nemici,

è per Lei che ho votato questo sacrificio,

è la dolcezza di cuore e lo zelo al servizio,

siccome io la pregavo, Ella li ha permessi.

E siccome ero debole e assai cattivo ancora,

con le mani vili, gli occhi abbagliati dalle strade,

Ella mi abbassò gli occhi e mi congiunse le mani,

e m’insegnò le parole con le quali si adora.

È per lei che ho voluti questi dolori.

È per lei che ho il cuore nelle cinque Piaghe,

e tutti questi buoni sforzi verso le croci e i cilici,

siccome l’invocavo, Ella ne cinse le mie reni.

Io non voglio più pensare che a mia madre Maria,

sede della saggezza e sorgente dei perdoni,

Madre di Francia anche, da cui noi attendiamo

incrollabilmente l’onore della patria.

Maria immacolata, amore essenziale,

logica della fede cordiale e vivace,

amandovi che c’è di buono ch’io non farò,

amandovi di solo amore, Porta del cielo?