2 novembre, le poesie da dedicare a chi non c’è più

Oggi un pensiero particolare va alle persone che non ci sono più, a tutti quelli che sono lontani fisicamente ma non dal nostro cuore. In occasione della commemorazione dei defunti, abbiamo selezionato alcune tra le poesie più belle e toccanti da poter dedicare, anche solo idealmente, a chi non c’è più.

‘A livella, la poesia più amata di Totò Totò fu senza dubbio il “Charlie Chaplin” italiano. Vi proponiamo la più bella poesia di Totò, “A livella”, che affronta con ironia il tema della morte

Il 2 Novembre è il giorno della memoria, il giorno in cui si ricorda chi ha sfiorato la nostra vita e che la vita ce l’ha donata.

Il 2 Novembre è solo un giorno della memoria, la memoria delle persone che si sono amate e che non ci sono più,

ma che vivono nei ricordi di ognuno di noi,

ogni giorno.

(Stephen Litteword)

Morte, non essere troppo orgogliosa,

se anche qualcuno ti chiama terribile e possente

Tu non lo sei affatto: perché quelli che pensi di travolgere

in realtà non muoiono, povera morte, né puoi uccidere me.

Se dal riposo e dal sonno, che sono tue immagini,

deriva molto piacere, molto più dovrebbe derivarne da te,

con cui proprio i nostri migliori se ne vanno, per primi,

tu che riposi le loro ossa e ne liberi l’anima.

Schiava del caso e del destino, di re e disperati,

Tu che dimori con guerra e con veleno, con ogni infermità,

l’oppio e l’incanto ci fanno dormire ugualmente,

e molto meglio del colpo che ci sferri.

Perché tanta superbia? Perché tanta superbia?

Trascorso un breve sonno, eternamente,

resteremo svegli, e la morte non sarà più,

sarai Tu a morire.

(Johnn Donne)

Credo che nessuno muoia

credo che l’anima in realtà

divenga un’ombra

e al culmine del suo vagare

si adagi ai piedi

d’un fiore non visto.

Quei fiori gialli

di cui son piene

le campagne

quando fai ritorno a casa

e vorresti che lei

esistesse.

(Carlo Bramanti)

La morte non è niente, io sono solo andato

nella stanza accanto.

Io sono io. Voi siete voi.

Ciò che ero per voi lo sono sempre.

Datemi il nome che mi avete sempre dato.

Parlatemi come mi avete sempre parlato.

Non usate mai un tono diverso.

Non abbiate un’aria solenne o triste.

Continuate a ridere di ciò che ci faceva

ridere insieme.

Sorridete, pensate a me, pregate per me.

Che il mio nome sia pronunciato in casa

come lo è sempre stato.

Senza alcuna enfasi, senza alcuna ombra

di tristezza.

La vita ha il significato di sempre.

Il filo non è spezzato.

Perchè dovrei essere fuori dai vostri pensieri?

Semplicemente perchè sono fuori dalla vostra vista?

Io non sono lontano, sono solo dall’altro lato

del cammino.

(Henry Scott Holland)

Allora Almitra parlò dicendo: Ora vorremmo chiederti della Morte.

E lui disse:

Voi vorreste conoscere il segreto della morte.

ma come potrete scoprirlo se non cercandolo nel cuore della vita?

Il gufo, i cui occhi notturni sono ciechi al giorno, non può svelare il mistero della luce.

Se davvero volete conoscere lo spirito della morte, spalancate il vostro cuore al corpo della vita.

poiché la vita e la morte sono una cosa sola, come una sola cosa sono il fiume e il mare.

Nella profondità dei vostri desideri e speranze, sta la vostra muta conoscenza di ciò che è oltre la vita;

E come i semi sognano sotto la neve, il vostro cuore sogna la primavera.

confidate nei sogni, poiché in essi si cela la porta dell’eternità.

La vostra paura della morte non è che il tremito del pastore davanti al re che posa la mano su di lui in segno di onore.

In questo suo fremere, il pastore non è forse pieno di gioia poiché porterà l’impronta regale?

E tuttavia non è forse maggiormente assillato dal suo tremito?

Che cos’è morire, se non stare nudi nel vento e disciogliersi al sole?

E che cos’è emettere l’estremo respiro se non liberarlo dal suo incessante fluire, così che possa risorgere e spaziare libero alla ricerca di Dio?

Solo se berrete al fiume del silenzio, potrete davvero cantare.

E quando avrete raggiunto la vetta del monte, allora incomincerete a salire.

E quando la terra esigerà il vostro corpo, allora danzerete realmente.

(Kahlil Gibran)

Se un giorno non mi vedessi più varcare la soglia della porta

come sono solita fare,

alza gli occhi al cielo turchese di un nuovo giorno

e cercami fra le stelle che accendono la luce della volte celeste,

fra le odoroso ginestre gialle che incorniciano le nostre colline.

Cercami negli occhi di chi ami.

Cerami nel silenzio del tuo Cuore.

(Stephanie Sorrel )



Il dolore è sordo, il dolore è muto. Il dolore è sordomuto.

Sordo perché ascolta solo se stesso,

muto perché non ci sono parole che possano parlarne.

(A. G. Pinketts)

