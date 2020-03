10 poesie di speranza che aiutano ad affrontare la crisi

Abbiamo selezionato 10 poesie di speranza. Le poesie in genere possono aiutarci ad affrontare la vita. Soprattutto nei momenti di difficoltà. Non avremmo mai pensato di dover affrontare tutto questo. Un nemico invisibile, terribile ha messo la Terra in ginocchio. Molti sono allo stremo delle forze, non riescono a capire quale sarà il futuro.

Le poesie di speranza possono darci la forza necessaria per reagire. Le poesie di speranza non risolvono il problema, ma, possono aiutarci ad affrontarlo con coraggio e maggior fiducia nel futuro. Le poesie di speranza possono contribuire a darci sostegno. Quesì sostegno che serve a noi e alle persone care che sono vicine, molte purtroppo oggi seppur lontane.

GIUSEPPE UNGARETTI

Mattino

M’illumino

d’immenso.

FERNANDO PESSOA

Voglio, avrò

Voglio, avrò —

se non qui,

in altro luogo che ancora non so.

Niente ho perduto.

Tutto sarò.

EMILY DICKINSON

La speranza

La speranza è un essere piumato

che si posa sull’anima,

canta melodie senza parole e non finisce mai.

La brezza ne diffonde l’armonia,

e solo una tempesta violentissima

potrebbe sconcertare l’uccellino

che ha consolato tanti.

L’ho ascoltato nella terra più fredda

e sui più strani mari.

Eppure neanche nella necessità

ha chiesto mai una briciola – a me.

HENRY WADSWORTH LONGFELLOW

Giorno di pioggia

La giornata è fredda, e scura, e cupa

Piove, e il vento non è mai stanco

La vite si aggrappa ancora al muro in rovina,

Ma ad ogni raffica le foglie morte cadono,

E i giorni sono scuri e cupi.

La mia vita è fredda e scura e cupa;

Piove, e il vento non è mai stanco;

I miei pensieri si aggrappano ancora al passato in rovina,

Ma le speranze della gioventù cadono fitte nell’esplosione,

E i giorni sono scuri e cupi.

Fermati, cuore triste! E smettila di lamentarti;

Dietro le nuvole il sole sta ancora splendendo

Il tuo destino è il destino comune di tutti

Nella vita di ognuno di noi deve cadere un pò di pioggia.

Alcuni giorni devono essere scuri e cupi.

PABLO NERUDA

Ode alla speranza

Crepuscolo marino,

in mezzo

alla mia vita,

le onde come uve,

la solitudine del cielo,

mi colmi

e mi trabocchi,

tutto il mare,

tutto il cielo,

movimento

e spazio,

i battaglioni bianchi

della schiuma,

la terra color arancia ,

la cintura

incendiata

del sole in agonia,

tanti

doni e doni,

uccelli

che vanno verso i loro sogni,

e il mare, il mare,

aroma

sospeso,

coro di sale sonoro,

e nel frattempo,

noi,

gli uomini,

vicino all’acqua,

che lottiamo

e speriamo

vicino al mare,

speriamo.

Le onde dicono alla costa salda:

Tutto sarà compiuto.

RABINDRANATH TAGORE

L’alba

Ogni Alba porta un nuovo giorno,

lavando con la luce della speranza

le macchie e la polvere dello spirito

vuoto di ogni giorno passato.

Vuoi celare te stesso!

Il cuore non ubbidisce,

diffonde luce dagli occhi.

Nella vita non c’è speranza

di evitare il dolore:

che tu possa trovare nell’animo

la forza per sopportarlo.

Cieco, non sai che l’andare e il venire

camminano sulla stessa strada?

Se sbarri la strada all’andata

perdi la speranza del ritorno…

GIANNI RODARI

Speranza

Se io avessi una botteguccia

fatta di una sola stanza

vorrei mettermi a vendere

sai cosa? La speranza.

“Speranza a buon mercato!”

Per un soldo ne darei

ad un solo cliente

quanto basta per sei.

E alla povera gente

che non ha da campare

darei tutta la mia speranza

senza fargliela pagare.

PABLO NERUDA

Speranza

Ti saluto, Speranza, tu che vieni da lontano

inonda col tuo canto i tristi cuori.

Tu che dai nuove ali ai sogni vecchi.

Tu che riempi l’anima di bianche illusioni.

Ti saluto, Speranza, forgerai i sogni

in quelle deserte, disilluse vite

in cui fuggì la possibilità di un futuro sorridente,

ed in quelle che sanguinano le recenti ferite.

Al tuo soffio divino fuggiranno i dolori

quale timido stormo sprovvisto di nido,

ed un’aurora radiante coi suoi bei colori

annuncerà alle anime che l’amore è venuto.

MADRE TERESA DI CALCUTTA

Inno alla vita

La vita è un’opportunità, coglila.

La vita è bellezza, ammirala.

La vita è beatitudine, assaporala.

La vita è un sogno, fanne realtà.

La vita è una sfida, affrontala.

La vita è un dovere, compilo.

La vita è un gioco, giocalo.

La vita è preziosa, abbine cura.

La vita è ricchezza, valorizzala.

La vita è amore, vivilo.

La vita è un mistero, scoprilo.

La vita è promessa, adempila.

La vita è tristezza, superala.

La via è un inno, cantalo.

La vita è una lotta, accettala.

La vita è un’avventura, rischiala.

La vita è la vita, difendila.

MARIANGELA GUALTERI

Bambina mia

Bambina mia,

Per te avrei dato tutti i giardini

del mio regno, se fossi stata regina,

fino all’ultima rosa, fino all’ultima piuma.

Tutto il regno per te.

E invece ti lascio baracche e spine,

polveri pesanti su tutto lo scenario

battiti molto forti

palpebre cucite tutto intorno.

Ira nelle periferie della specie.

E al centro,

ira.

Ma tu non credere a chi dipinge l’umano

come una bestia zoppa e questo mondo

come una palla alla fine.

Non credere a chi tinge tutto di buio pesto e

di sangue. Lo fa perché è facile farlo.

Noi siamo solo confusi,credi.

Ma sentiamo. Sentiamo ancora.

Sentiamo ancora. Siamo ancora capaci

di amare qualcosa.

Ancora proviamo pietà.

Tocca a te,ora,

a te tocca la lavatura di queste croste

delle cortecce vive.

C’è splendore

in ogni cosa. Io l’ho visto.

Io ora lo vedo di piu’.

C’è splendore. Non avere paura.

Ciao faccia bella,

gioia piu’ grande.

L’amore è il tuo destino.

Sempre. Nient’altro.

Nient’altro. Nient’altro.

