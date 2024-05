“Non abbandonarti” di Tagore, una poesia per ritrovare la speranza oltre il buio

“Non abbandonarti, tieniti stretto,

e vincerai”.

“Coraggio, non aver paura”: ce lo ripete Rabindranath Tagore nella sua “Non abbandonarti”, una poesia che ci incoraggia a non lasciarci andare, a credere nella forza della vita anche quando tutto ci sembra buio. La scopriamo per ricordare Tagore nell’anniversario della nascita, avvenuta il 7 maggio 1861.

“Non abbandonarti” di Rabindranath Tagore

Non abbandonarti, tieniti stretto,

e vincerai.

Vedo che la notte se ne va:

coraggio, non aver paura.

Guarda, sul fronte dell’oriente

di tra l’intrico della foresta

si è levata la stella del mattino.

Coraggio, non aver paura. Sono figli della notte, che del buio battono le strade

la disperazione, la pigrizia, il dubbio:

sono fuori d’ogni certezza, non sono figli

dell’aurora.

Corri, vieni fuori;

guarda, leva lo sguardo in alto,

il cielo s’è fatto chiaro.

Coraggio, non aver più paura.

La forza di ricominciare a sperare

Ritrovare la speranza quando la vita è stata crudele con noi è un’arda impresa.

Tutto in noi si incupisce, nel fisico e nel cuore. Il buio si impadronisce della quotidianità e, senza che ce ne rendiamo conto, ci risucchia nel suo buco nero, oscurando tutte le buone ragioni che potrebbero risollevarci.

Così, ci abbandoniamo, credendo di non poter e dover fare nulla per stare meglio. E forse, stare un po’ con il nostro dolore, osservarlo, odiarlo, cullarlo, tenerlo stretto come fosse una nostra appendice, ha dei risvolti terapeutici; perché scappare non costituisce mai una soluzione.

Eppure, c’è un momento in cui dobbiamo sentirci pronti a prendere tutta la nostra sofferenza per accantonarla in un angolo di noi, per far spazio alla luce, alla vita che ha il diritto di rinascere, dentro e fuori.

“Non abbandonarti” di Rabindranath Tagore parla proprio di questo. Nel suo componimento, in cui si ripete quasi come fosse una cantilena il verso “Coraggio, non aver paura”, Tagore ci consola, ci invita a guardare più lontano, oltre il nostro buio. Ci sussurra, e poi lo dichiara con forza, che è ora di correre, di uscire fuori dall’oscurità, di non aver più paura perché il cielo si è schiarito, e di lasciare “la disperazione, la pigrizia e il dubbio”, fedeli compagne del dolore.