I 10 haiku più belli della letteratura giapponese

Gli haiku sono una delle più semplici e sincere forme di poesia giapponese. Sono componimenti nati in Giappone nel diciassettesimo secolo, formati da tre versi costituiti in totale da 17 more secondo lo schema 5-7-5. Una mora nella metrica classica era l’unità di misura della durata delle sillabe. Non è una sillaba (anche se spesso viene equiparata ad essa), perché una sillaba può contenere anche due more. Da quando sono state fatte le prime traduzioni di haiku in occidente a questo genere poetico si sono affezionati alcuni dei più grandi scrittori del Novecento, da Rainer Maria Rikle a Paul Eluard. In Italia, si avvicinarono agli haiku alcuni poeti che hanno abbracciato la corrente dell’ermetismo, come Ungaretti e Quasimodo.

Non detto

Gli haiku sono poesie che non sembrano tali, aforismi che non sono aforismi, sono un mucchio di parole in cui ha più peso il non detto rispetto a quello che viene detto. Sono componimenti dell’anima, che raccontano le emozioni delle stagioni, della precarietà dell’uomo e della magia della quotidianità. Ve ne proponiamo dieci, naturalmente nella traduzione italiana, da leggere lentamente in modo da coglierne tutte le qualità e le suggestioni, come un buon bicchiere di vino.

La campana del tempio tace,

ma il suono continua

ad uscire dai fiori.

Matsuo Basho

(1644 – 1694)

Sotto l’albero tutto si copre

di petali di ciliegio,

pure la zuppa e il pesce sottoaceto.

Matsuo Basho

(1644 – 1694)

Le nubi di tanto in tanto

ci danno riposo

mentre guardiamo la luna.

Matsuo Basho

(1644 – 1694)

Mondo di sofferenza:

eppure i ciliegi

sono in fiore.

Kobayashi Issa

(1763-1827)

Il tetto si è bruciato:

ora

posso vedere la luna.

Mizuta Masahide

(1657 -1723)

Accatastata per il fuoco,

la fascina

comincia a germogliare.

Nozawa Bonchō

(1640 – 1714)

Che luna:

il ladro

si ferma per cantare.



Yosa Buson

(1716 – 1784)



Ciliegi in fiore sul far della sera

anche quest’oggi

è diventato ieri.

Kobayashi Issa

(1763-1827)

Nobiltà di colui

che non deduce dai lampi

la vanità delle cose.

Matsuo Basho

(1644 – 1694)

Prendiamo

il sentiero paludoso

per arrivare alle nuvole.

Matsuo Basho

(1644 – 1694)

