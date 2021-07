Valigie o valige? I plurali più ostici della lingua italiana

Plurale

Come si scrive il plurale di valigia? e di ciliegia? Ecco una lista dei plurali più ostici della lingua italiana da consultare per non avere più dubbi

Valigie o valige? Camicia come fa al plurale? Ogni giorno siamo colti da dubbi grammaticali e ortografici legati alla lingua italiana e dobbiamo controllare il plurale di alcuni termini particolari perché abbiamo paura di dimenticarci qualche -i o di metterne una di troppo. Ecco allora una lista di parole con i rispettivi plurali per rinfrescarci la memoria.

I plurali più ostici della lingua italiana

Singolare Plurale l’acacia le acacie l’audacia le audacie la camicia le camicie la ciliegia le ciliegie la fiducia le fiducie grigia grigie malvagia malvagie la socia le socie sudicia sudicie la valigia le valigie

Singolare Plurale l’arancia le arance la bertuccia le bertucce la bilancia le bilance la bisaccia le bisacce la boccia le bocce la buccia le bucce la caccia le cacce [la cartuccia le cartucce] la chioccia le chiocce la cuccia le cucce la doccia le docce la faccia le facce la fettuccia le fettucce la focaccia le focacce la foggia le fogge la frangia le frange la freccia le frecce la goccia le gocce la guancia le guance la lancia le lance la loggia le logge malconcia malconce la mancia le mance massiccia massicce la minaccia le minacce l’oncia le once l’orgia le orge la pancia le pance la pelliccia le pellicce la pioggia le piogge la pronuncia le pronunce la provincia le province la puleggia le pulegge la quercia le querce la rinuncia le rinunce la roccia le rocce la saccoccia le saccocce la salsiccia le salsicce la scaramuccia le scaramucce la scheggia le schegge sconcia sconce selvaggia selvagge la spiaggia le spiagge la torcia le torce la traccia le tracce la treccia le trecce

cosuccia cosucce grassoccia grassocce mangereccia mangerecce parolaccia parolacce rossiccia rossicce

Il “trucco”

In realtà, per prevenire qualsiasi tipo di errore, basta avere in mente una regola, piuttosto semplice, che solitamente si apprende alle elementari: se la “C” e la “G” sono precedute da una vocale (ciliegia, camicia, fiducia), allora la “I” si mantiene nel plurale; se invece la “C” e la “G” vengono precedute da una consonante (pioggia, pancia), in questi casi la “I” si elimina.