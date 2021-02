Qual è il significato della parola mediocrazia e perché viene usata oggi

Di seguito ecco il significato riportato sull’enciclopedia Treccani della parola mediocrazia mediocrazìa s. f. [comp. di medio e –crazia], non com. – Predominio sociale e culturale della classe media; atteggiamento, mentalità tipici del ceto medio. Il termine è stato talora usato con una connotazione polemica e spreg. (per raccostamento all’agg. mediocre): giornali mercenari, custodi eunuchi della m. e del misoneismo (Marinetti). la corretta scrittura Plexiglas o plexiglass, come si scrive? Il libro

“Mediocrazia” è anche il titolo dell’ultimo libro del filosofo canadese Alain Deneault, docente di scienze politiche all’università di Montreal. L’opera ha suscitato un forte dibattito in Canada e in Francia. Il libro è uscito anche in italiano con l’editore Neri Pozza, intitolato “La Mediocrazia”. Il libro è un’accusa alla mediocrità che contraddistingue la classe politica. Co sì si legge all’inizio del libro. “Non c’è stata nessuna presa della Bastiglia, niente di comparabile all’incendio del Reichstag e l’incrociatore Aurora non ha ancora sparato nessun colpo di cannone. Tuttavia, l’assalto è stato già lanciato ed è stato coronato dal successo: i mediocri hanno preso il potere.”