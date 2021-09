Perché si dice “restare di sasso”

modi di dire

“Restare di sasso” è un’espressione che usiamo spesso per indicare quando ci sentiamo sorpresi, senza parole…di sasso appunto. Quanti di voi conoscono davvero il significato e la storia di questo particolare modo di dire? Scopriamolo insieme.

Restare di sasso

Restare di sasso, lo sanno in molti, significa rimanere sbalordito, stupito, oltre che sorpreso nel vedere o nel venire a conoscenza di qualcosa (per lo più spiacevole) e non sapere o poter reagire. Per la spiegazione di questo modo di dire occorre prenderne in considerazione altri due, di cui uno li spiega tutti perché sono concatenati tra loro: restare di sale e restare come la moglie di Lot (quest’ultimo, per la verità, è poco adoperato e, di conseguenza, non molto conosciuto).

Il sale, dunque, non è un sasso? La “moglie di Lot” li spiega tutti. Quest’espressione è tratta dalla Genesi: «Allora il Signore fece piovere sopra Sodoma e Gomorra zolfo e fuoco (…) e distrusse quelle città e tutta la pianura (…). Ora la moglie di Lot si voltò indietro a guardare e diventò una statua di sale (XIX, 24—26)».

Perché diciamo così

