“Olimpiadi”: origine della parola, significato e storia

Celebrato nella città greca di Olimpia in onore di Zeus, questo grandioso evento sportivo alimenta ancora oggi sogni e leggende. Scopriamo l'origine della parola Olimpiadi in questa breve panoramica sulla storia delle edizioni antiche.

Le Olimpiadi antiche sono forse il più celebre tra i giochi panellenici, celebrati nella città greca di Olimpia in onore di Zeus. Tuttavia, le Olimpiadi non erano l’unico evento atletico dell’antica Grecia. Esistevano infatti altri giochi simili, altrettanto prestigiosi, che si tenevano in diverse località. Questi giochi, sebbene non svolti ad Olimpia, erano fondamentali per il tessuto culturale e religioso della Grecia antica e contribuivano a rafforzare l’identità comune tra le diverse poleis (città-stato).

L’origine della parola “Olimpiadi”

Le Olimpiadi, oggi celebrazione globale dello sport e della pace, devono il loro nome alla città greca di Olimpia. Situata nel Peloponneso occidentale, Olimpia era un importante centro religioso e culturale dell’antica Grecia, noto principalmente per essere il luogo di nascita dei Giochi Olimpici.

Il nome “Olimpiadi” deriva direttamente dalla città di Olimpia. Gli antichi giochi che vi si tenevano erano chiamati “Giochi Olimpici” (in greco antico: Ὀλυμπιακοί Ἀγώνες, Olympiakoi Agones). Questi giochi erano organizzati in onore di Zeus, il re degli dei nel pantheon greco, e si tenevano ogni quattro anni. Questo periodo di quattro anni veniva chiamato “olimpiade” e rappresentava un’unità di tempo nel calendario greco.

Le prime Olimpiadi di cui si abbia documentazione storica si tennero nel 776 a.C. Questi giochi erano parte di un festival religioso che includeva sacrifici e preghiere in onore di Zeus. Gli eventi sportivi comprendevano varie discipline come corsa, lotta, pugilato, pentathlon e gare di cavalli e carri. Solo gli uomini liberi di origine greca potevano partecipare alle competizioni, e le donne erano generalmente escluse sia come partecipanti che come spettatrici.

Le Olimpiadi non disputate ad Olimpia

Le Olimpiadi antiche sono state principalmente associate a Olimpia, in Grecia, dove si sono tenute le prime edizioni a partire dal 776 a.C. Tuttavia, vi erano altri giochi panellenici e locali che, pur non essendo chiamati “Olimpiadi”, condividevano molte caratteristiche comuni con i giochi di Olimpia. Questi giochi si tenevano in varie località della Grecia e del mondo antico. Vediamo alcuni di questi giochi e le ragioni per cui non tutte le competizioni si svolgevano a Olimpia.

I Giochi Panellenici

Oltre alle Olimpiadi, i giochi panellenici includevano tre altre principali competizioni: i Giochi Pitici, i Giochi Istmici e i Giochi Nemei. Ognuno di questi eventi aveva la propria importanza e caratteristiche uniche, ma tutti condividevano il comune obiettivo di onorare gli dei attraverso competizioni atletiche, artistiche e religiose.

I Giochi Pitici

I Giochi Pitici si tenevano a Delfi in onore del dio Apollo. Questi giochi erano considerati i secondi più importanti dopo le Olimpiadi e avevano una caratteristica distintiva: oltre alle competizioni atletiche, includevano concorsi musicali e poetici. I Giochi Pitici si svolgevano ogni quattro anni, come le Olimpiadi, e attiravano partecipanti da tutta la Grecia. I vincitori ricevevano una corona di alloro, simbolo sacro di Apollo.

I Giochi Istmici

I Giochi Istmici si svolgevano sull’Istmo di Corinto e erano dedicati a Poseidone, dio del mare. Tenuti ogni due anni, questi giochi erano noti per le competizioni atletiche e per le gare ippiche, in particolare le corse con carri. I Giochi Istmici avevano anche un forte carattere commerciale, poiché la loro posizione facilitava il commercio e gli scambi culturali tra i partecipanti provenienti da diverse regioni. I vincitori ricevevano una corona di pino.

I Giochi Nemei

I Giochi Nemei si svolgevano a Nemea, in onore di Zeus. Questi giochi, come le Olimpiadi, si tenevano ogni due anni. Le competizioni includevano gare di corsa, pugilato, lotta e pentathlon. I Giochi Nemei erano particolarmente noti per il loro rigore e la loro importanza religiosa. I vincitori venivano premiati con una corona di sedano selvatico. Un aspetto interessante dei Giochi Nemei era il collegamento con le leggende eroiche, come il mito di Eracle che uccise il leone di Nemea.

Questi giochi non erano semplicemente eventi sportivi; erano manifestazioni culturali e religiose che svolgevano un ruolo cruciale nel tessuto sociale della Grecia antica. Le competizioni atletiche erano viste come un modo per onorare gli dei, ma anche per dimostrare virtù come l’areté (eccellenza) e il coraggio. Partecipare ai giochi era un onore, e i vincitori erano celebrati come eroi nelle loro città natali.

Le Olimpiadi moderne

Le Olimpiadi moderne ripresero ufficialmente nel 1896, dopo un’interruzione di oltre 1500 anni. Ecco una panoramica delle date e degli eventi principali legati alla ripresa dei Giochi Olimpici:

1892: Pierre de Coubertin, un educatore francese, propone l’idea di ripristinare i Giochi Olimpici moderni durante una conferenza dell’Union des Sociétés Françaises de Sports Athlétiques (USFSA) a Parigi.

1894: Il 23 giugno, il Congresso Internazionale per il Ripristino dei Giochi Olimpici si tiene alla Sorbona di Parigi. Viene fondato il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), con Coubertin come segretario generale. Si decide di tenere i primi Giochi Olimpici moderni ad Atene, Grecia.

1896: Dal 6 al 15 aprile, si tengono i primi Giochi Olimpici moderni ad Atene. Partecipano 14 nazioni con 241 atleti che competono in 43 eventi.

L’eredità dei giochi panellenici, inclusi quelli non svolti a Olimpia, ha avuto una grande influenza sulla rinascita dei Giochi Olimpici moderni. Pierre de Coubertin, il fondatore del Comitato Olimpico Internazionale, era ispirato dagli ideali dell’antica Grecia e cercava di riproporre lo spirito di eccellenza, fratellanza e onore che permeava questi eventi. Anche se oggi le Olimpiadi moderne si tengono in diverse città del mondo, lo spirito dei giochi panellenici continua a vivere.

Le Olimpiadi antiche svolte a Olimpia sono le più conosciute, ma non erano l’unico evento atletico dell’antica Grecia. I Giochi Pitici, Istmici e Nemei erano altrettanto importanti e contribuivano in modo significativo alla cultura e alla religione greca. Questi giochi celebravano non solo le abilità atletiche, ma anche le arti e la musica, e rafforzavano l’identità comune tra le diverse città-stato greche. L’influenza di questi eventi si riflette ancora oggi nelle Olimpiadi moderne, che continuano a celebrare lo spirito di competizione e amicizia tra le nazioni.

