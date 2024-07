Olimpiadi, serie tv e docuserie da vedere per immergersi nell’atmosfera olimpica

In occasione delle Olimpiadi di Parigi 2024, l’interesse per le storie di sport e gli atleti che ispirano milioni di persone in tutto il mondo è ai massimi livelli. Per l’occasione Netflix decide di celebrare lo sport non solo come spettacolo, ma come fonte inesauribile di storie umane che ispirano e uniscono.

Infatti, in occasione dei giochi olimpici, la piattaforma di streaming propone una serie e documentari offrono un’occasione unica per entrare nel cuore delle competizioni, scoprendo le vite e le sfide dei campioni più amati.

Netflix, con la sua vasta gamma di contenuti sportivi, si propone come il luogo ideale per riscoprire le storie umane dietro le imprese atletiche. Scopriamo alcuni i contenuti più avvincenti che celebra le vite e i trionfi dei campioni più amati.

Olimpiadi, le serie tv e docuserie da vedere su Netflix

Atletica

Simone Biles Rising: Verso le Olimpiadi

Data di uscita: 17 luglio 2024 (Parte 1), autunno 2024 (Parte 2)

Simone Biles torna sotto i riflettori in una docuserie che esplora il suo coraggioso percorso di recupero e riscatto dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020. La serie offre uno sguardo intimo sulla sua battaglia con la salute mentale e la sua determinazione a tornare al top della ginnastica.

SPRINT

Data di uscita: 2 luglio 2024

Questa serie porta gli spettatori nel mondo dei velocisti professionisti, esplorando le loro vite, le sfide e le pressioni a cui sono sottoposti mentre cercano di diventare i più veloci al mondo. Con protagonisti come Sha’Carri Richardson e Noah Lyles, offre un ritratto dettagliato della vita di questi atleti.

Rising Phoenix: La Storia delle Paralimpiadi

Data di uscita: 26 agosto 2020

Un documentario che celebra la storia e l’impatto delle Paralimpiadi, con testimonianze di atleti come Bebe Vio, che raccontano le loro esperienze e il loro contributo al movimento paralimpico.

Calcio

LALIGA: All Access

Data di uscita: 19 luglio 2024

Questa docuserie offre uno sguardo esclusivo sulla stagione della Liga spagnola, seguendo squadre come il Girona e mostrando il dietro le quinte di partite, allenamenti e rivalità epiche, inclusi derby e il famoso Clásico.

Captains of the World

Data di uscita: 30 dicembre 2023

Dopo il successo di “Captains”, questa nuova serie coproduzione con FIFA+ esplora i retroscena della Coppa del Mondo FIFA 2022, con interviste esclusive a stelle come Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé.

Under Pressure: Verso i Mondiali di Calcio Femminile

Data di uscita: 12 dicembre 2023

Un’immersione nella vita delle calciatrici della Nazionale femminile statunitense, questa serie mostra le sfide e i trionfi del team più vincente della storia del calcio femminile mentre cercano di conquistare un terzo titolo mondiale consecutivo.

Tennis

Break Point

Data di uscita: 10 gennaio 2024 (seconda stagione)

Seguendo il successo della prima stagione, “Break Point” ritorna per documentare un altro anno di sfide e successi nel mondo del tennis professionistico, con un focus su giocatori emergenti e veterani del circuito ATP e WTA.

Golf

Full Swing: Una Stagione di Golf

Data di uscita: 6 marzo 2024 (seconda stagione)

La seconda stagione di questa docuserie segue da vicino i golfisti professionisti durante la stagione dei tornei PGA TOUR, offrendo uno sguardo dettagliato su vittorie, sconfitte e la vita fuori dal campo.

Ciclismo

Tour de France: Sulla Scia dei Campioni

Data di uscita: 11 giugno 2024 (seconda stagione)

Questa serie segue i ciclisti del Tour de France 2023, mostrando il dietro le quinte delle loro competizioni e offrendo un ritratto affascinante della gara ciclistica più famosa al mondo.

Basket

Bill Russell: La Leggenda dell’NBA

Data di uscita: 8 febbraio 2023

Un documentario che celebra la vita e l’eredità di Bill Russell, superstar dell’NBA e icona dei diritti civili, con interviste esclusive e filmati d’archivio che mostrano il suo impatto dentro e fuori dal campo.

The Last Dance

Data di uscita: 20 aprile 2020

La serie che racconta l’ultima stagione dei Chicago Bulls di Michael Jordan è un must per gli appassionati di basket, offrendo uno sguardo approfondito su uno dei periodi più iconici della storia dell’NBA.

Rugby

Sei Nazioni: Full Contact

Data di uscita: 24 gennaio 2024

Questa serie porta i fan nel cuore del Torneo Sei Nazioni 2023, offrendo accesso esclusivo dietro le quinte e mostrando la passione e la rivalità delle migliori squadre di rugby europee.

