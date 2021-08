Perché si dice “karma”, l’origine e il significato della parola

L'origine delle parole

Karma è una delle parole più utilizzate. La parola di per sé è molto conosciuta, in pochi conoscono in realtà il suo vero significato e l’ambito in cui è adoperata. Ma cosa significa la parola karma?

Il significato della parola

Karma è l’adattamento del termine sanscrito trascritto nel vedico “kárman”. Come indicato sulla Treccani, karma è un termine che, nella religione e filosofia indiana, indica il frutto delle azioni compiute da ogni vivente, che influisce sia sulla diversità della rinascita nella vita susseguente, sia sulle gioie e i dolori nel corso di essa. Karma è quindi sinonimo di “destino”. Esso è inteso però non come forza arcana e misteriosa, ma come complesso di situazioni che l’uomo si crea mediante il suo operato.

La legge del karma

Quello del karma è ad esempio uno dei concetti nucleari delle dottrine induiste, strettamente legato al punto di vista religioso e spirituale. Il termine sanscrito karman ha origine dalla radice verbale sanscrita kṛ avente il significato di “fare” o “causare”, presupponendo la condizione di “creare qualcosa agendo”.

Secondo quella che viene definita la legge del karma, ogni azione positiva genera un “merito”, mentre ogni azione negativa genera un “demerito” o un peccato. Successivamente occorre raccogliere i risultati delle proprie azioni. Ogni volta che si compie una buona azione verso un altro, ciò tende a tradursi in un ritorno positivo sotto forma di qualche evento felice. Ogni volta che si infligge un danno, ciò tende a tradursi in un rendimento negativo che si materializza in un dispiacere.

Perché diciamo così

