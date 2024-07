Il congiuntivo: come evitare gli errori più frequenti

Il Congiuntivo è senza dubbio il modo verbale che più ci mette in crisi quando parliamo o quando scriviamo, anche perché, a dirla tutta, in determinate circostante la regola da seguire non è univoca né sottostà ad una norma precisa.

Ma in molte altre circostanze la norma esiste e la grammatica italiana ci indica come fare a non commettere alcun errore nell’uso del congiuntivo. vediamo un po’ cosa è il congiuntivo e quali sono gli errori più frequenti.

Il Congiuntivo

Il congiuntivo ha quattro tempi: presente, passato, imperfetto e trapassato. Questo modo verbale è utilizzato soprattutto nelle subordinate e il suo tempo è spesso influenzato dal tempo della frase principale.

In alcune subordinate, il congiuntivo esprime chiaramente la componente volitiva, potenziale o dubitativa che è tipica di questo modo verbale. Questo si verifica in causali, consecutive, ipotetiche, restrittive, concessive, temporali, avversative (solo dopo “nonché”), comparative, eccettuative, relative e incidentali, dove il congiuntivo è usato insieme all’indicativo in varie misure. Nelle proposizioni finali, di adeguatezza ed esclusive, il congiuntivo è l’unica forma utilizzabile.

In altre subordinate non aggiunge specifici significati rispetto all’indicativo, ma può essere preferito per ragioni stilistiche, poiché appartiene a un registro linguistico più formale, o perché è richiesto da particolari reggenze. Questo si applica al congiuntivo presente in oggettive, soggettive, dichiarative, interrogative indirette, comparative di ineguaglianza e limitative.

Gli errori più frequenti

Uno degli errori più comuni nel suo è sostituirlo con l’indicativo, soprattutto nel linguaggio colloquiale parlato. Quando si parla con un amico, è frequente dire frasi come:

“Penso che tu devi parlare con lui.”

“Credo che hanno imparato a cavalcare.”

“Non voglio che fai così.”

Tuttavia, bisogna prestare attenzione. Le regole della grammatica italiana stabiliscono che con i verbi che esprimono pensiero, giudizio, percezione, e volontà si deve usare il cong. Invece, negli esempi sopra riportati è stato usato l’indicativo. Sarebbe più corretto dire:

“Penso che tu debba parlare con lui.”

“Credo che abbiano imparato a cavalcare”

“Non voglio che faccia così.”

Anche se questo errore non è grave, non creerà problemi in una conversazione con un amico. Tuttavia, in contesti formali come il lavoro, un esame universitario, un colloquio di lavoro, un discorso pubblico, o in testi scritti, è fondamentale rispettare le regole grammaticali. Errori nell’uso del congiuntivo possono dare l’impressione di essere approssimativi e poco attenti. Questi errori, se commessi in situazioni importanti, possono essere problematici.

Congiuntivo nel Periodo Ipotetico

Un altro errore comune riguarda l’uso del nel periodo ipotetico. Il periodo ipotetico è una struttura grammaticale usata per esprimere un’ipotesi e può essere di tre tipi: realtà (1° tipo), possibilità (2° tipo) e irrealtà (3° tipo).

Il periodo ipotetico è composto da due parti:

Protasi : introdotta da “se”, costituisce l’ipotesi.

: introdotta da “se”, costituisce l’ipotesi. Apodosi: esprime la conseguenza e coincide con la proposizione principale.

Nel periodo ipotetico della possibilità (2° tipo) e dell’irrealtà (3° tipo), la protasi richiede sempre il congiuntivo. Tuttavia, spesso si usa l’indicativo al suo posto, soprattutto nel parlato, come in:

“Se ero ricco mi compravo una Ferrari.”

“Se me lo dicevi prima, ci pensavo io.”

Queste frasi rappresentano ipotesi irreali o possibili, e richiedono il congiuntivo:

“Se fossi ricco mi comprerei una Ferrari.” o “Se fossi stato ricco avrei comprato una Ferrari.”

“Se me l’avessi detto prima, ci avrei pensato io.”

Un errore più grave è usare il condizionale al posto del congiuntivo nel periodo ipotetico, come in:

“Se io avrei avuto i soldi mi sarei comprato una Ferrari.”

Questo errore è percepito come inaccettabile sia nel parlato che nello scritto.

Coniugazioni Errate del Congiuntivo

L’errore più grave nell’uso del congiuntivo riguarda i verbi irregolari come “andare”, “fare”, “stare” e “dare”. Poiché terminano in -are, si tende erroneamente a coniugarli come i verbi regolari della prima coniugazione, risultando in forme sbagliate come:

“Che io vadi”, “che io facci”, “che io dassi”.

Le forme corrette sono:

“Che io vada”, “che io faccia”, “che io stia”, “che io dia”.

Anche l’imperfetto di questi verbi segue una coniugazione irregolare, quindi bisogna usare:

“Che io dessi”, “che io stessi”.

Seguendo queste regole, l’uso corretto di questo modo verbale diventa più semplice.

