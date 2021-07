“Fare la festa a qualcuno”, l’origine del modo di dire

Spesso abbiamo sentito l’espressione “fare la festa a qualcuno” utilizzata non in occasioni di celebrazioni legate a compleanni o anniversari festeggiati a sorpresa, ma in senso figurativo per esprimere un concetto che ha tutt’altra valenza…. Non tutti però conoscono l’origine di tale espressione ed il suo reale significato. Scopriamo insieme come nasce questo modo di dire.

Perché si dice “Fare la festa a qualcuno“

Questo modo di dire non necessita di particolari spiegazioni: esso viene utilizzato con il significato di punire qualcuno con percosse, giustiziare e simili. E si può adoperare anche nei confronti degli animali. Ma che cosa c’entra la morte (giustiziare) con la festa? Una persona muore e si fa festa? L’espressione fa riferimento ai tempi in cui le pene capitali erano pubbliche e i preparativi, l’accorrere del popolo, facevano somigliare questa lugubre manifestazione a una… festa.

Perché diciamo così

