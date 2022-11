Artemis, origine e significato del nome della missione lunare

Share on Email

E’ stato lanciato nello spazio direzione orbita lunare il razzo Sls di Artemis 1, la prima missione senza equipaggio del programma Artemis. Il lancio dello Space Launch System della Nasa è avvenuto dal Kennedy Space Center a Cape Canaveral. A cinquant’anni dall’ultima missione Apollo, la missione Artemis 1 circumnavigherà la Luna senza atterrare e senza astronauti a bordo, al fine di confermare che il veicolo è sicuro per un futuro equipaggio. L’obiettivo del programma Artemis è stabilire una presenza umana duratura sulla Luna, in preparazione di un viaggio su Marte. Ma perché è stato scelto il nome Artemis per questa missione? Qual è l’origine e il significato della parola?

Artemis

La parola “Artemis” (in greco antico “Aρτεμις”) deriva da Artemide, dea della caccia e della luna, gemella di Apollo e figlia di Zeus e di Leto. Era conosciuta come Diana per i Romani. Il significato della parola è sconosciuto, ma probabilmente è correlato al greco αρτεμης (artemes) “sicuro” o αρταμος (artamos) “un macellaio”.

La divinità Artemide

Artemide è una divinità della religione greca, dea della caccia, degli animali selvatici, della foresta, del tiro con l’arco; è anche la dea delle iniziazioni femminili e della luna, protettrice della verginità e della pudicizia. Quando le si vuole chiedere qualcosa a proposito della luna le si offrono focacce tonde mentre quando le si vuole chiedere qualcosa a proposito della foresta le si offrono focacce con la forma della testa di un cervo che è il suo animale sacro.

Perché le missioni lunari si chiamano Artemis

Le prossime missioni spaziali dirette verso la Luna prenderanno il nome di Artemis, poiché si tratta della sorella gemella di Apollo, il cui nome è stato utilizzato per identificare le prime missioni lunari del programma definito, appunto “Apollo”. Il programma Apollo fu un programma spaziale statunitense che si svolse tra il 1961 e il 1972 e portò allo sbarco dei primi uomini sulla Luna. Condotto dalla NASA, Apollo iniziò veramente dopo che il presidente John Kennedy dichiarò, durante una sessione congiunta al Congresso avvenuta il 25 maggio 1961, obiettivo nazionale il far “atterrare un uomo sulla Luna” entro la fine del decennio.

Questo obiettivo fu raggiunto durante la missione Apollo 11 quando, il 20 luglio 1969, gli astronauti Neil Armstrong e Buzz Aldrin sbarcarono sulla Luna, mentre Michael Collins rimase in orbita lunare. Apollo 11 fu seguita da ulteriori sei missioni, l’ultima nel dicembre 1972, che portarono un totale di dodici uomini a camminare sul nostro satellite naturale.

La scelta di chiamare Artemis l’attuale missione lunare è, quindi, voluta per creare una sorta di filo conduttore, un passaggio di testimone tra le missioni di 50 anni fa denominate Apollo e le attuali.