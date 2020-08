Nel linguaggio comune, imperversano neologismi e termini stranieri che man mano stanno sopravanzando nella frequenza d’utilizzo i corrispettivi vocaboli italiani. Se alcune parole come “marketing”, “sport”, “rock”, “browser”, “smog” non trovano un corrispondente efficace nella nostra lingua, ci sono altri termini come ‘workshop’, ‘abstract’, ‘fashion’, ‘light’ di cui ptoremmo far benissimo a meno, utilizzando i loro corrispettivi italiani ‘seminario’, ‘riassunto’, ‘moda’, ‘leggero’.

Non si tratta di una crociata contro le lingue straniere, né contro l’impiego dei molti termini inglesi che non hanno corrispondenti italiani efficaci e accettati, ma semplicemente di un gesto d’orgoglio nei confronti della nostra amata lingua italiana. Vi proponiamo, così, una serie di termini stranieri di cui potremmo benissimo fare a meno, in quanto ‘doppioni’ di vocaboli italiani.

ALL INCLUSIVE = TUTTO COMPRESO

ANTI AGE = ANTI ETA’

ABSTRACT = RIASSUNTO

APPEAL = ATTRAZIONE

AUDIENCE = PUBBLICO

BACKGROUND = SFONDO

BACKSTAGE = DIETRO LE QUINTE

BADGE = TESSERINO

BIPARTISAN = TRASVERSALE

BOSS = CAPO

BRAND = MARCA

BREAK = PAUSA

BUSINESS = AFFARI

BUYER = COMPRATORE

CASH = CONTANTI

CATERING = APPROVVIGIONAMENTO

COACH = ALLENATORE

CONCEPT = IDEA

COMMUNITY = COMUNITA’

COPYRIGHT = DIRITTO D’AUTORE

DEVICE = DISPOSITIVO

DISPLAY = SCHERMO

DRESS CODE = REGOLE D’ABBIGLIAMENTO

EVERGREEN = INTRAMONTABILE

FASHION = MODA

FLOP = FIASCO

FITNESS = ALLENAMENTO

FOOD = CIBO

GOSSIP = PETTEGOLEZZO

HAPPY END = LIETO FINE

HOTEL = ALBERGO

JOBS ACT = LEGGE SUL LAVORO

LIGHT = LEGGERO

LOOK = ASPETTO

MAIL = POSTA

MAKE UP = TRUCCO

MASTER = SPECIALIZZAZIONE

MATCH = PARTITA

MEETING = RIUNIONE

MISSION = MISSIONE

NEWS = NOTIZIE

OPEN = APERTO

OKAY = VA BENE

PARTNER = COMPAGNO

PARTY = FESTA

PREMIER = PRIMO MINISTRO

RED CARPET = TAPPETO ROSSO

RELAX = RIPOSO

TREND = TENDENZA

SHOW = SPETTACOLO

SELFIE = AUTOSCATTO

SEXY = SEDUCENTE

SNACK = MERENDA

STAFF = PERSONALE

TEENAGER = ADOLESCENTE

TEAM = SQUADRA

TICKET = BIGLIETTO

WEEKEND = FINE SETTIMANA

WEB = RETE

WORKSHOP = SEMINARIO

