L’inconfondibile voce di Camilleri: lo splendido regalo della Sellerio ai lettori

L’inconfondibile, e indimenticabile, voce di Andrea Camilleri in regalo per tutti i lettori.

In occasione della pubblicazione, nel 2012, della raccolta “La Regina di Pomerania e altre storie di Vigàta”, la casa editrice produsse un’applicazione che conteneva la lettura di tutti i racconti realizzata dal Maestro di Vigàta. Un archivio da cui è tratto questo piccolo gioiello che, insieme alla famiglia Camilleri, la casa editrice Sellerio ha deciso di condividere con voi.

La riscoperta

“Introdotto da un video che abbiamo riscoperto con commozione, – ha scritto la casa editrice sulla sua pagina -, ecco in omaggio l’audioracconto I duellanti, da scaricare e ascoltare, per ritrovare almeno un po’ la voce dello scrittore più amato d’Italia, e sostenere, chi lo volesse, l’ospedale Spallanzani di Roma con una donazione all’indirizzo: donazioni.inmi.it”.

Camilleri e il grande vuoto che ci ha lasciato

“Negli anni, la presenza di Andrea Camilleri è stata sempre un importante punto di riferimento, morale e intellettuale. E in questo tempo tra i più difficili che l’Italia sta vivendo, la sua mancanza è un vuoto ancora più grande. L’editore Sellerio e la famiglia Camilleri hanno quindi deciso di donare la lettura di uno dei suoi racconti più brillanti per poter permettere di ascoltare e ritrovare la voce unica di Andrea” viene sottolineato nella nota dell’editore.

Come scaricare l’audio-racconto

L’audioracconto è disponibile in formato digitale sul sito della Sellerio. I lettori che vorranno fare una donazione troveranno le indicazioni per sostenere l’Ospedale Spallanzani di Roma.

