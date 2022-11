Booklover, scopri in 20 comportamenti se ne fai parte

Abbiamo analizzato diverse testate e pubblicazioni per capire abitudini, comportamenti e stereotipi tipici di un vero booklover. L’amante del libro, anche se non se ne accorge, tende a gestire la propria vita, le relazioni con gli altri e il rapporto con il libro seguendo scemi tipici e ricorrenti.

Certo, non tutti riescono a riconoscersi in tutte i 20 comportamenti e situazioni sotto riportati, ma in molte di essi sicuramente sì. Non si tratta dei classici stereotipi di chi può veramente definirsi il perfetto booklover, ma di piccole verità che inconsapevolmente caratterizza l’amante dei libri.

D’altronde il lover è colui che ha una forte passione, che prova vero amore e appartenenza per alcune cose o categorie. Dal cinema all’arte, dalle auto al calcio, dai viaggi allo stare in forma. Quando si ama davvero qualcosa non si può rinunciare a viverla con la massima partecipazione.

Questo riguarda anche i libri e pertanto il booklover non può che mettere al centro della vita il proprio amore per la lettura.

Scopri se sei un vero booklover

1) Non vai mai via da casa senza un libro.

Non ti presenti mai al cinema, a teatro o al bar senza un libro al seguito

2) Traslocare senza rinunciare a nessun libro

L’idea di traslocare è stressante al solo pensiero delle pesanti pile di libri che dovrai sollevare, trasportare e trasferire. Questo, probabilmente, accade perché non riesce a rinunciare ad alcune edizioni preziose.

3) Preferisci comprare all’ amico una nuova copia del libro piuttosto che prestargli il tuo.

Non sopporteresti vedere il tuo libro sgualcito e con molte orecchie piegate, ammesso che ti venga restituito!

4) Niente ti impedisce di essere odioso se si parla dei tuoi libri preferiti.

5) Le feste sono solo una scusa per condividere e regalare ai famigliari libri classici,

Non ti importa vedere la loro delusione mentre scartando “Guerra e Pace” invece che una nuova cravatta.

6) Alcune persone hanno il giocatore di calcio preferito, tu la traduzione preferita!

7) Se esistessero le figurine degli autori, tu vorresti averle tutte.

Le biografie e le pagine di Wikipedia sono i tuoi tabloid delle celebrità. Alcuni di voi darebbero tutto per scoprire come gli autori che leggete siano divenuti così noti e amati, perché segretamente sapete che siete ad un passo dallo scrivere il romanzo più bello di sempre.

8) I film brutti, tratti dai libri, potrebbero rovinarti l’intera vita.

9) Trovare un errore di battitura nel libro è come ascoltare le unghie che stridono su una lavagna.

10) Altro che biscotti appena sfornati, il tuo odore preferito è quello di libro vecchio.

11) Hai delle idee ben precise riguardo i libri di carta e gli e-reader. Ma indipendentemente dalla tua posizione, quando la libreria è chiusa tiri fuori un e-reader.

12) Le librerie o i grandi bookstore vicino casa sono sicuramente una vista migliore rispetto alla solita pila di mattoni.

13) Uno dei momenti più belli della tua infanzia è quando i genitori ti leggevano le fiabe.

14) Alcune persone soccorrono animali randagi, tu salvi i libri.

Se inciampi su una copia di un classico abbandonato a terra o sul tavolo di un garage, chiedi sempre di poterlo tenere. Anche se già lo possiedi.

15) Fantastichi sulla possibilità di avere incontri romantici in libreria.

E giudichi sempre un potenziale partner in base alla sua libreria.

16) Ti senti chiedere sempre: “Allora cosa fai per divertirti?”. Molte persone non capiscono che leggere sia anche divertente.

17) Portare in mano tutto il giorno un libro da leggere in ogni momento può essere considerato un allenamento fisico sufficiente.

18) Credi che gli audio-libri siano ottimi da ascoltare durante un viaggio in macchina.

19) Hai preso un giorno libero quando è uscito l’ultimo numero della tua serie preferita.

20) Il tuo venerdì sera ideale prevede un buon bicchiere di vino, una sedia e perdersi nella lettura di un gran bel libro.

Se ti sei ritrovato in molte di questi comportamenti o situazioni e allora sii fiero di essere un vero booklover!

