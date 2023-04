“Tutto chiede salvezza” di Daniele Mencarelli, il dolore e la speranza della rinascita

“Tutto chiede salvezza“: già dal titolo, il libro di Daniele Mencarelli esprime un bisogno forte, pressante, che sembra quasi fisico. Può essere salvezza da una condizione di malattia, fisica o mentale, da uno stato d’animo, da una relazione tossica, dalla guerra, dalla fame, dalla povertà, dal dolore, da una dipendenza. Tutti chiediamo salvezza, e tutti andiamo incontro ad un percorso che a volte conduce alla rinascita.

In “Tutto chiede salvezza”, da cui è stata tratta una fortunata serie in programmazione su Netflix, Mencarelli racconta il percorso di Daniele, un giovane romano che si ritrova, suo malgrado, a dover trascorrere una settimana in TSO.

“Tutto chiede salvezza”, la sinossi

Daniele ha vent’anni e questa è un’estate che non dimenticherà. Uno stanzone d’ospedale, con sei letti, è il luogo dove si ritrova quando si sveglia. Non ha idea di come ci sia arrivato, finché gli viene comunicato che è stato disposto per lui un TSO: trattamento sanitario obbligatorio, dopo che è stato colto da una crisi di rabbia molto violenta.

Dovrà trascorrere sette giorni in osservazione, parlare con gli psichiatri, cercare di spiegare perché il mondo gli fa così male. In realtà il protagonista di “Tutto chiede salvezza” è un ragazzo come tanti, dotato però di una sensibilità estrema, le sue esperienze sono un susseguirsi di picchi e abissi: possibile che nessuno si accorga di quanto siamo fragili ed esposti ai capricci del destino?

Di quanto la vita sia una recita che ci allontana da come siamo davvero? Al suo fianco, i compagni di stanza del reparto psichiatria: personaggi inquietanti e teneri, sconclusionati eppure saggi, travolti dalla vita esattamente come lui. Come lui incapaci di non soffrire, e di non amare a dismisura. Dagli occhi senza pace di Madonnina alla foto in bianco e nero della madre di Giorgio, dalla gioia feroce di Gianluca all’uccellino resuscitato di Mario. Sino al nulla assoluto di Alessandro.

Accomunati dal ricovero e dal caldo asfissiante, interrogati da medici indifferenti, maneggiati da infermieri spaventati, Daniele e gli altri sentono nascere giorno dopo giorno un senso di fratellanza e un bisogno di sostegno reciproco mai provati. “Sono i cinque pazzi con cui ho condiviso la stanza e questa settimana della mia vita. Con loro non ho avuto possibilità di mentire, di recitare la parte del perfetto, mi hanno accolto per quello che sono, per la mia natura così simile alla loro.”

In questo straordinario romanzo, vincitore nel 2020 del premio Strega Giovani, Daniele Mencarelli mette in scena la disperata, rabbiosa, ricerca di senso di un ragazzo che implora salvezza.

Una realtà non troppo lontana

La realtà raccontata da Daniele Mencarelli in “Tutto chiede salvezza” può apparentemente sembrare molto distante dalla nostra, a tratti inverosimile. Eppure, sono numerosi coloro i quali vivono le stesse condizioni di disagio di Daniele. Ed uscirne non è affatto semplice. C’è chi, fortunato, riesce a farsi aiutare e soprattutto ha qualcuno che tiene a lui e lo supporta. Con l’amore, la pazienza e l’impegno, si può smettere di soffrire, riuscire a gestire le proprie emozioni e ripartire con le ferite risanate e una consapevolezza nuova.

C’è chi rimane solo, lontano dal resto del mondo, e non ce la fa. La storia di “Tutto chiede salvezza” ci ricorda quanta responsabilità abbiamo nei confronti di noi stessi e del nostro prossimo. Rinascere è possibile, ed è bellissimo, ma non si può fare se nessuno ci crede, prima di tutto se non crediamo in noi stessi.

Daniele Mencarelli

Daniele Mencarelli è nato a Roma nel 1974. Poeta e scrittore, è fra gli autori più letti del momento in Italia per via di “Tutto chiede salvezza”, il romanzo uscito nel 2020 per Mondadori che è rientrato fra i finalisti del Premio Strega, ha vinto il Premio Strega Giovani ed ottenuto altri importanti riconoscimenti, raggiungendo il grande pubblico grazie all’omonima serie tv distribuita da Netflix da qualche mese.

Al momento, Mencarelli è autore, oltre che di “Fame d’aria”, di tre romanzi autobiografici e di diverse raccolte poetiche. Impegnato anche nei teatri, si occupa di cultura e società in collaborazione con varie testate giornalistiche.