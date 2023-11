Tolkien, i 5 personaggi più amati de “Il Signore degli anelli”

“Il Signore degli Anelli” è l’opera più celebre di Tolkien, una trilogia scritta tra il 1937 e il 1949 e pubblicata in tre volumi tra il 1954 e il 1955: La Compagnia dell’Anello, Le due Torri ed Il ritorno del Re.

Tradotta in oltre trenta lingue e divenuta una delle opere letterarie più conosciute del ventesimo secolo, questa celebre opera di Tolkien rappresenta un’allegoria della condizione umana che ripropone in chiave moderna i miti antichi.

“Il Signore degli anelli” di Tolkien, i 5 personaggi più amati

In occasione della mostra dedicata a Tolkien presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, abbiamo chiesto ai nostri lettori sulla nostra pagina Facebook quale fosse il personaggio da loro più amato protagonista della celebre trilogia de “Il Signore degli anelli”. Ecco i personaggi più citati, che riportiamo in ordine di preferenza.

Sam

“Ostinato fino alla fine”. “Non è un predestinato ma resiste fino alla fine con coraggio”. Sono alcuni dei principali commenti che hanno accompagnato la scelta di Sam come personaggio preferito dell’opera di Tolkien secondo la nostra community.

“Spalla” del protagonista/amico Frodo lungo il viaggio che li porterà a Mordor, il personaggio di Sam si distingue per la sua lealtà e devozione nei confronti del compagno d’avventura, dichiarando sin dall’inizio di voler rimanere al suo fianco.

Tra i quattro hobbit protagonisti della Compagnia dell’Anello, Sam è il più spontaneo e semplice, anche in virtù delle sue umili origini. Nel corso del viaggio, il piccolo hobbit cerca di mantenere vivo il ricordo della Contea, sia per lui sia per Frodo, convinto che una volta completata la sua missione non sarebbe più tornato a casa dalla sua gente.

Legolas

Al secondo posto tra i personaggi preferiti de “Il Signore degli anelli” troviamo Legolas, uno degli elfi del Bosco Atro, figlio di re Thranduil, nonché uno dei nove membri della Compagnia dell’Anello.

Interpretato nella trasposizione cinematografica da Orlando Bllom (particolare che probabilmente ha contribuito all’apprezzamento del personaggio), l’elfo Legolas si distingue nel corso della storia per il suo grande rispetto e apprezzamento verso la natura, oltre che la dedizione e il rispetto nei confronti dei suoi compagni di viaggio.

Legolas è molto legato ad Aragorn e durante l’avventura riesce a stringere amicizia con il nano Gimli, nonostante i dissapori iniziali dovuti al fatto che tra elfi e nani solitamente non corre buon sangue.

Gandalf

Sul gradino più basso del podio dei personaggi più amati protagonisti dell’opera di Tolkien troviamo lo stregone Gandalf. Descritto dallo stesso Tolkien come un “Angelo incarnato”, lo stregone rappresenta per la compagnia una guida, una persona dotata di intelligenza, saggezza, spontaneità e semplicità d’animo.

Interpretato nella trasposizione cinematografica da Ian McKellen, La bontà d’animo e l’altruismo di Gandalf spingono le persone che gli stanno intorno a riporre facilmente fiducia in lui.

Aragorn

Tra i 5 personaggi più amati de “Il Signore degli anelli” troviamo Aragorn, erede al trono di Gondor. Interpretato nella trilogia cinematografica di Peter Jackson da Viggo Mortensen, Aragorn ha tutte le caratteristiche dell’eroe classico, nonostante sia un eroe consumato, vissuto, che porta sul viso i segni delle battaglie. Nella storia, Aragorn antepone sempre il bene dei popoli liberi alla difesa delle sue prerogative di re che deve ristabilirsi sul trono degli antenati.

Dopo il successo della trilogia al cinema, Aragorn è stato spesso presente in diversi sondaggi di popolarità, classificandosi al 31º posto nella classifica dei più grandi personaggi cinematografici di tutti i tempi.

Frodo

Quasi a sorpresa, troviamo in ultima posizione nella “top 5” dei personaggi più amati de “Il Signore degli anelli” il protagonista, Frodo Baggings.

Interpretato da Elijah Wood al cinema, Frodo è un personaggio molto diverso dal classico eroe protagonista di un romanzo d’avventura: egli è timido, quasi uno sprovveduto, non particolarmente coraggioso e con una conoscenza del mondo molto limitata.

Tentato dal potere della corruzione dell’anello, la personalità del piccolo hobbit emergerà nel corso della storia, accrescendo la sua determinazione e la sua fiducia verso il prossimo.

