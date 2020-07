La testimonianza dei genitori di Giulio Regeni in un audiolibro

Tre anni di battaglie alla ricerca della verità raccontata dai genitori di Giulio Regeni, il ricercatore di Cambridge ucciso in Egitto in circostanze ancora da chiarire. Dal 9 luglio è disponibile su Storytel l’audiolibro “Giulio fa cose“, la battaglia di Paola Deffendi e Claudio Regeni raccontata attraverso la voce di Massimiliano Rossi.

La tragedia di Giulio Regeni

Alla tragedia di Giulio Regeni, scomparso il 25 gennaio 2016 al Cairo, il mondo della politica non ha ancora risposto. Non ha risposto l’Egitto di Al Sisi che, anzi, continua a sabotare le indagini sul sequestro, la tortura e l’omicidio del figlio di Paola Deffendi e Claudio Regeni. Alla tragedia di Giulio non ha risposto l’Europa, a parte qualche passaggio di circostanza. Non ha risposto l’Italia che, anzi, ha rimandato il suo ambasciatore al Cairo. Ma i genitori di Giulio, che da anni lottano per ottenere verità, non sono soli. Con loro c’è l’onda gialla che parla, indossa braccialetti, appende in comuni, università e luoghi di cultura quello striscione che chiede verità e giustizia. E questa lotta deve essere anche la nostra, perché la verità e la giustizia sono diritti che spettano a tutti i cittadini.

Giulio fa cosa, un libro per la verità

E anche oggi che, grazie al lavoro della Procura di Roma, cinque funzionari della Nsa – i servizi segreti del Cairo – sono sotto inchiesta con l’accusa di aver partecipato al sequestro di Giulio, le forze di polizia continuano a intimidire e a ostacolare la commissione egiziana per i diritti e le libertà alla quale i genitori si sono rivolti al Cairo.

La lotta di Paola Deffendi e Claudio Regeni per Giulio e per tutti i Giulio uccisi in Egitto arriva ora attraverso la voce di Massimiliano Rossi su Storytel, dove, a partire dal 9 luglio, è disponibile “Giulio fa cose“, la testimonianza di tre anni di battaglie edita da Feltrinelli e scritta dai genitori del ricercatore di Cambridge con l’avvocato Alessandra Ballerini.

