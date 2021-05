Il festival

Taormina Book Festival sceglie “Il Bacio” della lettura per arredare la centralissima piazza IX Aprile nel corso della sua 11° edizione, in programma dal 17 al 21 giugno. È infatti “The kiss”, “Il Bacio”, l’installazione progettata dal team francese dell’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais, a vincere la prima edizione de “Lo spazio dei libri”, concorso internazionale di progettazione architettonica promosso da Taobuk Festival. In gara 98 progetti di Atenei internazionali Le Universita’ di Palermo, con “Red lighthouse” di Roberta Pitti, e di Roma Tre con “In pages” di Ludovico Matteo Della Lunga e Flavia Di Donfrancesco, si classificano al 2° e 3° posto.

“Il Bacio”

“Il progetto – spiega la Giuria – declina il tema attraverso due strutture che, aggregate compongono uno spazio intimo, e separate diventano piccoli palchi funzionali agli eventi del festival”. Antoine Geiger e August Hijlkema, che firmano il progetto “The kiss”, aggiungono: «Il bacio è un incontro tra un libro e un paesaggio, in un balletto di parole. Rifugio per i libri e per gli esseri umani, proprio come un libro, questo padiglione è un contenitore da aprire. Concepito come un mini anfiteatro, racchiuso in un diametro di due metri e mezzo, “The kiss” è il posto dove sfogliare e scoprire altre storie, sede di riunione, conferenze, interviste e, perché no, il luogo indimenticabile dei primi baci”

IL progetto “Lo spazio dei libri”

“Lo spazio dei libri” è una proposta tematica fortemente voluta dalla ideatrice e direttrice artistica di Taobuk, Antonella Ferrara: un ponte creativo e culturale con le Università italiane e straniere e al tempo stesso un “segno” capace di esprimere, con tangibile efficacia, l’incontro fra letteratura e architettura, offrendo uno spazio di centralità urbana per la lettura. Nel comitato scientifico del concorso, oltre ad Antonella Ferrara, figurano il Presidente della Giuria Giovanni Francesco Tuzzolino, architetto e docente di progettazione architettonica all’Università degli Studi di Palermo; il Presidente Consulta Architetti Siciliani Pino Falzea; e due esperti internazionali come Ali Abu Ghanimeh, Presidente del Forum Internazionale Architetti del Mediterraneo e Sahar Attia, del Dipartimento di Architettura dell’Università del Cairo.

L’edizione TaoBook 2021

“Metamorfosi. Tutto muta” è il tema dell’edizione 2021 di Taobuk Festival: dal 17 al 21 giugno, a Taormina, cinque giorni di incontri letterari e culturali, spettacoli teatrali, pièce di danza, percorsi espositivi. Sabato 19 giugno, attesissima, la Serata di gala nella splendida cornice del Teatro Antico di Taormina con l’evento “Taormina legge Dante” e la consegna dei Taobuk Awards all’Eccellenza letteraria. Dal 18 al 20 giugno spazio alla seconda Conferenza dedicata all’Europa, per ragionare del futuro postpandemico del continente. E per tutti i visitatori Taormina Cult, un percorso turistico letterario a tappe sulle tracce di grandi personalità che hanno vissuto e amato Taormina. Info e programma: taobuk.it.