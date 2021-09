Come raccontare e spiegare la Divina Commedia ai bambini

la divina commedia per bambini

"La Divina Commedia per bambini" rappresenta un’opportunità unica per avvicinare i più piccoli ai grandi classici della letteratura. Ecco dove trovare l'intera collana.

La Divina Commedia è una delle opere italiane più celebri. Spiegare Dante e la simbologia contenuta all’interno di quest’opera a bambini e bambine può risultare difficile, quasi impossibile. Ciò sarebbe un vero peccato, perché il sommo poeta andrebbe letto e apprezzato sin dall’infanzia. Così Hachette Fascicoli , nell’anno in cui ricorrono i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri , porta in edicola “ La Divina Commedia per bambini “, un originale adattamento del più famoso poema dantesco: una collana di 40 libri illustrati per bambini che, attraverso illustrazioni e spiegazioni presentate in modo divertente, aiutano i più piccoli a comprendere l’opera di Dante, appassionarli alla storia ed emozionarli.

La Divina Commedia per bambini

Nei vari volumi, Dante accompagna i bambini alla scoperta di un mondo sorprendente e dei tanti personaggi incontrati durante il meraviglioso “viaggio” attraverso Inferno, Purgatorio e Paradiso. “La Divina Commedia per bambini” rappresenta un viaggio all’interno della vita di Dante per modernizzare la sua poesia e per rendere accessibile ai bambini i significati più importanti della “Commedia”.

In viaggio con Dante

“La Divina Commedia per bambini” vuole essere un adattamento originale in libri illustrati che racconta la famosa opera dantesca. Il progetto è stato curato da uno dei più grandi studiosi di Dante, Paolo Pellegrini. Ogni libro racconta una parte del magnifico percorso di Dante, durante il quale i più piccoli potranno andare alla scoperta di un mondo speciale nato dalla mente del sommo poeta ed incontrare personaggi incredibili come Beatrice, il poeta Virgilio e tanti altri personaggi storici e creature tra il mito e la fantasia.

Le illustrazioni dei volumi sono curate da Fabiano Fiorin, illustratore di libri per l’infanzia. All’inizio di ogni nuova Cantica, è possibile trovare un fantastico poster che riproduce la struttura dei tre mondi ultraterreni: Inferno, Purgatorio e Paradiso.

Dove trovare la collana

Il n.1 e n.2 della collana “La Divina Commedia per bambini” sono disponibili esclusivamente online sottoscrivendo l’abbonamento, mentre in edicola sta invece per arrivare il volume n.4 dedicato a Cerbero e i golosi (in edicola venerdì 17/09/21) e poi a seguire il volume 5 “La città di Dite e Farinata” (in edicola il 24/09/21). La collezione aspetta tutti gli amanti di Dante, e coloro che vogliono avvicinare i propri figli all’opera realizzata dal sommo poeta, in edicola e sul sito a questo link.