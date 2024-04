Sophie Kinsella, “Ho cancro al cervello”. Il messaggio ai suoi lettori

La scrittrice inglese Sophie Kinsella ha un cancro al cervello, ha subito un intervento chirurgico e sta facendo radioterapia e chemioterapia. Ad annunciarlo la stessa autrice di “I love shopping” sui suoi canali social.

L’annuncio su Instagram

Riportiamo qui di seguito il post originale, tratto dal profilo ufficiale Instagram di Sophie Kinsella, e la relativa traduzione.

Era da molto tempo che volevo condividere con voi un aggiornamento sulla salute e aspettavo la forza per farlo. Alla fine del 2022 mi è stato diagnosticato il glioblastoma, una forma di cancro al cervello aggressivo. Non l’ho condiviso prima perché volevo assicurarmi che i miei figli fossero in grado di ascoltare ed elaborare le notizie nella privacy e adattarsi alla nostra “nuova normalità”. Sono stata presa in cura dall’eccellente team dell’University College Hospital di Londra e ho subito un intervento chirurgico con successo e la successiva radioterapia e chemioterapia, che è ancora in corso. Al momento tutto è stabile e in generale mi sento molto bene, anche se mi sento molto stanca e la mia memoria è peggiore di prima! Sono così grata alla mia famiglia e ai miei amici più cari che mi sono stati di grande sostegno, nonché ai meravigliosi medici e infermieri che mi hanno curato. Sono anche molto grata ai miei lettori per il vostro costante supporto. La meravigliosa risposta a The Burnout mi ha davvero incoraggiato, in un momento difficile. A tutti coloro che soffrono di cancro in qualsiasi forma mando amore e i migliori auguri, così come a coloro che li sostengono. Può farti sentire molto solo e spaventoso avere una diagnosi difficile, e il supporto e la cura di chi ti circonda significa più di quanto le parole possano dire. Vi ricontatterò presto, e nel frattempo saluti dalla soleggiata Londra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Kinsella (@sophiekinsellawriter)

Sophie Kinsella

Conosciuta all’anagrafe come Madeleine Sophie Wickham, laureata nell’interfacoltà Politica, Economia e Filosofia presso il New College di Oxford, Sophie Kinsella diventa famosa nel 2000 scrivendo la serie di romanzi dedicati alle shopping addicted. Il suo vero nome verrà svelato nel 2005 con la pubblicazione del romanzo “Can you keep a secret?”.

Ha pubblicato con il suo vero nome sette romanzi rosa, apprezzati dalla critica ma non molto noti presso il grande pubblico. il primo nel 1995 dal titolo “A che gioco giochiamo?“.

Nel 2000 è passata al cosiddetto genere “chick lit” pubblicando con lo pseudonimo Sophie Kinsella (cognome di sua madre) il suo primo successo internazionale, “The Secret Dreamworld of a Shopaholic”, conosciuto in italia come “I Love Shopping”. Fra il 2000 e il 2010 ha firmato come Kinsella altri nove romanzi, fra cui cinque sequel di “I love shopping”.

Nel 2009 è uscito nelle sale cinematografiche il film “I Love Shopping”, tratto dai primi due libri della omonima saga, con Isla Fisher nel ruolo della protagonista.

Nel 2015 ha sperimentato un nuovo genere, pubblicando sempre per Mondadori “Dov’è finita Audrey?”, libro che si rivolge appunto a un pubblico giovane, raccontando le vicende della quattordicenne Audrey e dei problemi della sua eccentrica famiglia.

Attualmente vive a Londra insieme al marito Henry Wickham e i cinque figli.

