Sommergibile disperso, 5 libri che raccontano l'emergenza sottomarina

Sembra che non ci sia più molta speranza per il sommergibile Titan, disperso a largo dell’isola canadese di Terranova con a bordo 5 turisti. Il gruppo di amici aveva in mente di sfruttare il sommergibile per immergersi nei fondali dell’Oceano Atlantico ed ammirare i resti del Titanic. Il viaggio è finito in tragedia, ricordandoci i romanzi e i film che hanno fatto dell’esperienza in sommergibile la loro tematica principale.

In questo articolo scopriamo 5 libri ambientati in sommergibile, fra grandi classici della letteratura e titoli meno conosciuti.

Sommergibile disperso, 5 libri da leggere sull’emergenza sotto i mari

“20000 leghe sotto i mari” di Jules Verne

Chi di voi non ha subito pensato al capolavoro di Jules Verne sentendo per la prima volta la notizia del sommergibile scomparso?

Scritto nel 1870, il romanzo di Jules Verne, tra i più celebri dello scrittore francese, è stato ripreso nel corso del Novecento da innumerevoli adattamenti televisivi e cinematografici.

Pensato come il primo volume di una trilogia, fin da subito il romanzo accese l’immaginazione dei contemporanei, per la straordinaria visione di un sottomarino in grado di esplorare il fondo dei mari. Una nave, difatti, l’Abraham Lincoln, viene incaricata di catturare un misterioso mostro marino.

Nell’equipaggio spiccano il naturalista, professore Aronnax, il servo Conseil e il fiocinatore Ned Land. Travolti da un’ondata, i tre vengono raccolti proprio dal “mostro marino”, il Nautilus, guidato dal misterioso capitano Nemo, un uomo che rifugge il consesso civile, si schiera talvolta a sostegno degli oppressi e peraltro si sente un perseguitato. Insieme al capitano Nemo, avranno modo di percorrere in lungo e in largo gli oceani, alla riscoperta delle rovine dell’Atlantide perduta e lottando contro piovre gigantesche, fino al sorprendente finale.

“Caccia a Ottobre rosso” di Tom Clancy

Anche “Caccia a Ottobre Rosso” è uno dei libri più celebri che raccontano un’emergenza in sommergibile.

In mezzo all’oceano Atlantico, il comandante sovietico Marko Ramius sta per consegnare il sottomarino nucleare Ottobre Rosso agli Stati Uniti. Gli americani temono però che Ramius intenda attaccare il suolo statunitense, mentre i russi si preparano a reclamare la loro micidiale arma da guerra. Solo l’analista della CIA Jack Ryan può salvare il comandante, il suo equipaggio e le sorti del mondo.

“Barracuda 945” di Patrick Robinson

Nel cinema, così come nella narrativa, il sommergibile funge spesso da protagonista in guerra. È il caso di “Barracuda 945” di Patrick Robinson.

In una situazione politica in cui la lotta al terrorismo è diventata una guerra su scala planetaria, un ufficiale inglese ha superato il confine: il maggiore Ray Kerman è passato al nemico.

Dato per morto in un agguato in Medio Oriente, si è unito al terrorismo internazionale rivelando piani e procedure delle agenzie occidentali. Non solo, sta per procurare ai fanatici della guerra totale l’arma assoluta: un sommergibile nucleare. E così l’ammiraglio Morgan e la sua squadra di guerrieri dei mari devono mettere in campo ogni risorsa disponibile per scongiurare la nuova minaccia. Comincia così la caccia al Barracuda 945, un vero e proprio spettro dei mari, il sottomarino che potrebbe lanciare il siluro che darà inizio alla catastrofe.

“Greyhound” di Cecil Scott Forester

Guerra e sommergibile? Vi verrà subito in mente “Greyhound”, da cui è stato tratto anche un film con protagonista Tom Hanks.

1942. Gli Stati Uniti sono appena entrati in guerra. Il Comandante Krause ha ricevuto l’incarico di portare a termine una missione ad altissimo rischio: guidare il convoglio Greyhound, formato da trentasette navi, lungo la rotta che passa tra i mari ghiacciati del Nord Atlantico, infestato dai micidiali U-boot, i sottomarini della flotta nazista.

L’obiettivo è quello di portare agli alleati inglesi preziosi rifornimenti, indispensabili per resistere agli attacchi tedeschi. Ma il Comandante sa che raggiungere l’obiettivo è quasi impossibile: i sommergibili tedeschi sono superiori in potenza e in numero: Krause ha solo 48 ore di tempo per completare quella che sembra una missione destinata a fallire.

“Immersione rapida” di Sherry Sontag

Infine, vi segnaliamo un libro molto interessante che esplora la tematica del sommergibile approfondendola dal punto di vista storico.

Dopo sei anni di accurate ricerche, gli autori svelano finalmente una storia di avventura, ingegno, coraggio e tragedia sotto i mari, coprendo il periodo che va dagli anni immediatamente successivi alla Seconda guerra mondiale fino alle attuali operazioni di spionaggio dell’amministrazione Clinton.

Il libro spiega per la prima volta come la Marina americana inviasse sottomarini nel cuore dei mari sovietici per intercettare le comunicazioni telefoniche via cavo; fornisce la prova delle possibili responsabilità nella perdita dell’USS Scorpion, il sommergibile scomparso trent’anni fa con tutto il suo equipaggio; rivela le interferenze della Cia, che rischiarono di sabotare una delle più importanti missioni subacquee americane e altre verità nascoste.