Il fenomeno dei Party Letterari silenziosi è nato negli Stati Uniti per contrastare l'effetto alienante dell'abuso degli smartphone anche in situazioni conviviali collettive. Scopriamo in cosa consistono e come organizzarli, citando anche alcuni esempi.

Da New York è arrivata a Bari, passando per Sulmona: parliamo del “Silent reading party“, il nuovo modo di partecipare ad un Party letterario in cui si spegne il cellulare e si legge in silenzio. Tutti accomunati dalla stessa passione: la lettura.

Cos’è un Silent reading party

I Silent reading party consistono in un evento solitamente di due ore organizzato in casa o in un luogo frequentato come un bar per creare l’atmosfera perfetta per la lettura. È molto più semplice spegnere il telefono e leggere per due ore se lo fanno anche gli altri. Inoltre, a fare da sottofondo molto spesso viene suonata musica dal vivo al pianoforte appositamente arrangiata ed eseguita per creare l’atmosfera senza distrarre.

La serata, molto simili a quella dei sinestetic reading party, viene trascorsa con gli ospiti persi nei loro libri, e si conclude con un po’ di tempo in cui tutti possono socializzare ancora una volta e parlare di ciò che stavano leggendo.

Come organizzare un Silent reading party

Secondo i consigli dell’editor Kelly Gallucci, ci sono due fattori temporali da considerare quando si vuole organizzare un Silent reading party: innanzitutto, se si fa già parte di un club del libro, è consigliato inserire questi appuntamenti all’interno di incontri già previsti; un modo divertente per incontrare altri colleghi lettori prima di discutere e confrontarsi su un libro.

Altro fattore da considerare è la durata: quanto dovrebbe durare la festa? Si consigliano due ore per l’intero evento: 30 minuti per socializzare quando tutti arrivano (in cui i lettori possono condividere i libri che hanno portato), un’ora per la lettura silenziosa (con un avviso di cinque minuti prima della fine in modo che i lettori possano concludere) e alla fine 30 minuti per consentire a tutti di discutere ciò che hanno letto.

Cosa leggere?

È qui che le cose si fanno interessanti. Come un vero è proprio club del libro, ci sono diverse opzioni a disposizione:

Leggere un libro già scelto

Il vostro club del libro ha recentemente selezionato un nuovo libro? Incoraggia gli altri membri a tuffarsi nella lettura: ciò offre anche al proprio gruppo l’opportunità unica di parlare delle prime impressioni una volta terminata la parte di lettura della festa.

Appuntamento al buio con un libro

E’ possibile chiedere a ogni membro di portare un libro che ama. All’inizio della riunione, impila i libri su un tavolo e chiedi a ciascun membro di selezionare un libro che non ha portato. Questo è un ottimo modo per presentare ai colleghi lettori i propri preferiti.

Pianificare in anticipo

Se il proprio club del libro ha un elenco di potenziali letture mensili, è consigliato fare un salto presso la biblioteca locale per ritirarle. Alla festa, chiedere quindi a ogni membro di leggere un libro diverso. Una volta terminata la parte di lettura della serata, parla di quali libri dovrebbero essere letti dall’intero gruppo!

L’atmosfera ideale

Per creare l’atmosfera giusta di un Silent reading party, è consigliato ricorrere a candele profumate, lucine soffuse, coperte e musica soft. Lascia che i lettori immaginino di essere Elizabeth Bennet rannicchiata davanti a un caminetto mantenendo l’illuminazione bassa (ma abbastanza intensa da poter leggere) e utilizzando candele e lucine per creare un’atmosfera calda.

Gettare coperte e cuscini sulle sedie incoraggerà inoltre gli ospiti a sistemarsi per un’ora di lettura confortevole. Infine, anche se si tratta di un evento “silenzioso”, è consigliato di ascoltare della musica tranquilla per mettere le persone a proprio agio, ricorrendo ad esempio a suoni ambientali tenui o a una colonna sonora soft.

Spuntini e bevande

Il cibo tranquillo è un must per una festa di lettura silenziosa. Ciò significa niente pretzel, niente patatine e niente carote.

Le bevande non sono particolarmente rumorose (a meno che tu non stia stappando qualche bollicina), ma meglio evitare tutto ciò che richiede ghiaccio che potrebbe tintinnare rumorosamente contro i bicchieri. Sempre meglio conservare tutte le bevande in frigorifero molto prima della festa per assicurarti che siano belle e fredde quando inizia la serata.

I Silent reading party in Italia

Lo scorso 10 maggio, in occasione del “Maggio dei libri”, presso la Biblioteca “G. Capograssi” di Sulmona si [ svolto il primo Party Letterario in Biblioteca aperto a tutti. Una volta nella biblioteca, chi ha partecipato ha spento lo smartphone e scelto un libro tra quelli selezionati nella biblioteca. Dopo la lettura [ seguito un dibattito dedicato a emozioni e riflessioni suscitate dall’esperienza. Chi vorrà potrà prendere in prestito il libro e terminare la lettura a casa. Tra gli obiettivi dell’iniziativa, curata dalla giornalista Chiara Buccini, il contrasto della dipendenza da smartphone, la sensibilizzazione alla lettura per favorire il dibattito.

Lo scorso 11 maggio invece si è tenuto a Bari il Silent Reading Party sulle terrazze di Palazzo Verrone, nel cuore della città vecchia: si è trattato di un evento andato sold-out in poco meno di due ore. Ilenia Caito, attivista letteraria, in collaborazione con il neonato Collettivo Bandelle, e in partnership con La Content e Gastronomia Ferdy, ha riproposto la formula già sperimentata nell’esordio di successo del 23 marzo nella boutique Atelier27 a Bari.

La terrazza di Palazzo Verrone ha fatto da sfondo alla Lettura individuale ma in spazi condivisi, all’insegna del relax e della convivialità. E voi, avete mai partecipato a un Silent reading party? Vi piacerebbe organizzarlo con i vostri amici? Sul sito eventbrite potete consultare l’elenco dei prossimi appuntamenti.

Photocredits: Ilenia Caito Facebook

