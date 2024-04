Synestetic Reading, la nuova frontiera del Party Letterario in Italia

Arrivati in Italia con Another Coffee Stories Editore, i Synestetic Reading rappresentano il nuovo modo di vivere un Party Letterario che da New York è pronto a conquistare anche i lettori italiani

I Synestetic Reading, al contrario del classico Party Letterario, debuttano in Italia nel dicembre 2022 con la casa editrice Another Coffee Stories Editore, che spalanca le porte culturali ai party letterari tutti made in Italy.

Nuovo appuntamento stasera 14 aprile alle ore 19 presso le Vecchie Segherie Mondadori a Bisceglie: un modo per condividere la passione per la lettura diventato una vera e propria tendenza.

Nella società iperconnessa, che spesso crea dipendenza e isolamento, è importante tornare a riappropriarsi del tempo lento e di qualità, oltre gli incontri virtuali, in compagnia di autori e di buoni libri, tornando finalmente a guardarsi negli occhi.

Connessi sì, ma alla realtà delle cose coinvolgendo tutti i sensi che accompagnano verso la sinestesia artistica e letteraria.

Via gli smartphone quindi per dare il benvenuto ai synestetic reading!

Bisceglie, infatti, si prepara ad accogliere una serata all’insegna della letteratura di qualità e della resilienza da rintracciare nelle opere letterarie, grazie alla lungimiranza di Anna Giada Altomare CEO & Founder Another Coffee Stories, che porta per la prima volta in Italia i “Party Letterari”, fenomeno letterario esploso nelle strade illuminate di New York.

Cosa sono i Synestetic Reading

Hai mai provato a sentire il sapore di ciò che stai leggendo?

A differenza dei Reading Rhythms, ovvero dei party letterari durante i quali i partecipanti si riuniscono, ascoltando anche musica, per divertirsi leggendo in reciproca compagnia, ognuno con il proprio romanzo, saggio, raccolta di racconti o di poesie, i Synestetic Reading sono una nuova idea di lettura sinestetica, è possibile, accompagnare il lettore a vivere il totale coinvolgimento dei sensi, facendogli assaporare ciò che sta leggendo. Infatti la parola sinestesia serve proprio a indicare un’esperienza di percezione simultanea.

Per la CEO Altomare: “Il tempo dedicato alla lettura è tempo per la propria anima, per interfacciarsi con nuove visioni e riscoprire le emozioni così come i nostri stessi sensi ci comunicano. Crediamo che, in un mondo come quello in cui viviamo oggi, in cui tutto è estremamente veloce, frammentato, quasi frenetico, la lettura sia invece qualcosa di ipnotico e introspettivo.”

Già nel 2022, con spirito visionario, la Altomare aveva avviato con originalità, in Italia, questo nuovo modo di fare cultura, trasmettendo passione e conoscenza, associando a ogni opera letteraria un caffè della storica Torrefazione della città Meneghina, “Caffè Ernani“, per delle storie al profumo di caffè.

Another Coffee Stories si pone come obiettivo il coinvolgimento del lettore facendogli assaporare ciò che sta leggendo.

Il Synestetic Reading di Another Coffee Stories

Il 14 aprile, alle ore 19:00, le Segherie Mastrototaro Mondadori, ospiterà l’evento che offre ai lettori l’opportunità di immergersi e farsi coinvolgere direttamente in uno spaccato di mondo sapientemente cucito dalla sartorialità di livello nata dalle storie coinvolgenti di sette autori.

In un momento storico in cui la resilienza e la speranza sono elementi imprescindibili per affrontare le sfide e gli imprevisti quotidiani nella vita di tutti i giorni, questo evento, moderato da Anna Giada Altomare, offre un’occasione di incontro, dialogo e riflessione imperdibili.

Sette autori direttamente dalla casa editrice Another Coffee Stories guideranno il pubblico attraverso le pagine dei loro libri, offrendo un’esperienza coinvolgente e toccante.

Libera Martignetti, candidata al prestigioso Premio Strega con “Sono Tornata”, aprirà il dibattito, seguita da Valentina Gambino, candidata al Premio Campiello Opera Prima con “La Bolla”, e Angela Iannarelli, anche lei candidata al Premio Campiello Opera Prima con “La Caccia“.

Questi autori, insieme a Ivana Ferriol, candidata al Premio Campiello con “Petricore”, Giuseppe Farella, finalista al Campiello 2023 con “La Divergenza della Serie Armonica”, Edith Maria Frattesi, finalista al Campiello 2023 con “Serena è la Notte”, e Rudy Pesenti, candidato al Premio Campiello Natura con “Il Respiro delle Stelle”, porteranno sul palco le loro storie di resilienza, tratte dalle pagine dei loro libri.

L’evento non è solo un’occasione per incontrare e ascoltare i talenti della letteratura italiana, ma rappresenta anche un momento di cambiamento storico e innovazione per l’editoria italiana, poiché segna l’ingresso dei Synestetic Reading, il “Party Letterario 2.0” nel nostro prezioso e di valore panorama culturale.

