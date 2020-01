Si possono salvare le librerie con un tweet?

Robert Sansom, proprietario della Petersfield Bookshop nell’Hampshire, la scorsa settimana ha vissuto il giorno più buio della sua libreria. “Oggi ho venduto zero libri. Nemmeno uno, zero sterline. Per la prima volta, credo“. Ma poco dopo l’invio del twitt, Neil Gaiman, scrittore, giornalista, fumettista e sceneggiatore tv e radiofonico inglese e vincitore di numerosi premi letterari, la ha ricondiviso con i suoi 3 milioni di seguaci.

E in una sola notte la Petersfield Bookshop ha ricevuto ordini per circa mille sterline. Sansom ha affermato di aver sempre sottovalutato la potenza dei social network e ha aggiunto di esser rimasto stupito quando un cliente gli ha raccontato che aveva saputo della notizia da un amico che viveva a San Francisco.