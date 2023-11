Selfpublishing e il fenomeno Indie nella cultura, un mondo da scoprire

Cos'è il selfpublishing e in che modo il fenomeno Indie sta spopolando nel mondo della cultura e dell'editoria? Lo scopriamo in questo articolo e nella nuova puntata di "Culture days".

L’autopubblicazione o selfpublishing ha democratizzato l’editoria, consentendo a un numero sempre maggiore di autori di condividere le proprie storie e di raggiungere il pubblico desiderato. Mentre il settore editoriale continua a evolversi, l’autopubblicazione continua a svolgere un ruolo importante nel cambiare il panorama dell’editoria.

Il fenomeno Indie

Il fenomeno indie, abbreviazione di “indipendente”, è un concetto che si è diffuso ampiamente in diversi settori dell’arte e della creatività, trasformando il modo in cui gli artisti, i musicisti, i registi, gli scrittori e altri creativi operano e interagiscono con il loro pubblico.

L’indie rappresenta una via alternativa all’approccio tradizionale, consentendo agli artisti di esplorare nuove opportunità e di mantenere un maggiore controllo sulla loro opera.

Nella musica, il movimento indie è stato particolarmente influente. Gli artisti indipendenti producono e distribuiscono la propria musica senza l’intermediazione di etichette discografiche. Questo permette loro di sperimentare con stili musicali unici e di raggiungere il loro pubblico direttamente attraverso piattaforme di streaming e social media. L’indie ha portato alla creazione di un suono distintivo e alla scoperta di talenti emergenti che altrimenti potrebbero essere rimasti nell’ombra.

Nell’editoria, l’indie publishing, o autopubblicazione, ha permesso agli scrittori di pubblicare i propri libri senza la necessità di ottenere l’approvazione di case editrici tradizionali. Questo ha portato a un’esplosione di opere letterarie in diversi generi, offrendo ai lettori una gamma più ampia di scelte e dando voce a autori emergenti. L’indie publishing ha anche favorito la diversità di contenuti e la creatività nell’ambito della narrativa.

Nel cinema, i registi indipendenti producono film al di fuori dei grandi studi cinematografici. Questi film spesso si distinguono per la loro originalità e la loro natura sperimentale. L’indie cinema ha portato alla creazione di opere artistiche che sfidano le convenzioni e offrono nuove prospettive sulla cinematografia. Film indipendenti come “Clerks” di Kevin Smith o “The Blair Witch Project” hanno dimostrato che è possibile realizzare opere di successo senza un grande budget.

Il mondo del selfpublishing

L’autopubblicazione, conosciuta anche come self-publishing, sta rivoluzionando l’industria editoriale in molti modi significativi. Prima di tutto, offre agli scrittori l’opportunità di pubblicare i propri libri in modo indipendente, eliminando la necessità di aspettare l’approvazione e il supporto di una casa editrice tradizionale. Questo ha accelerato il processo di pubblicazione, consentendo agli autori di raggiungere il loro pubblico in tempi più brevi rispetto al passato.

L’autopubblicazione ha anche ampliato notevolmente la diversità di contenuti disponibili sul mercato. Gli autori hanno la libertà di scrivere su una vasta gamma di argomenti e generi, senza dover conformarsi ai criteri specifici di mercato imposti dalle case editrici tradizionali. Questo ha portato a una maggiore varietà di letture e ha dato voce a autori che altrimenti potrebbero non essere stati scoperti.

I vantaggi dell’autopubblicazione

Un altro vantaggio chiave dell’autopubblicazione è l’autonomia creativa. Gli autori che scelgono questa via mantengono il controllo creativo sul proprio lavoro. Possono decidere sul design della copertina, il contenuto del libro e il prezzo di vendita senza dover fare compromessi con le preferenze editoriali. Questa autonomia offre agli autori una maggiore espressione artistica.

Inoltre, l’autopubblicazione consente agli autori di guadagnare una percentuale più elevata sui ricavi delle vendite dei propri libri. Mentre le case editrici tradizionali spesso trattengono una parte significativa dei profitti, gli autori autopubblicati possono mantenere una quota maggiore dei loro guadagni, il che può essere finanziariamente vantaggioso.

Grazie ai servizi di stampa su richiesta e alle piattaforme di pubblicazione online, l’autopubblicazione è diventata un’opzione economica. Gli autori non devono preoccuparsi di costi di stampa e distribuzione e possono pubblicare a costi relativamente bassi, rendendo questa opzione accessibile a una vasta gamma di autori.

L’autopubblicazione ha anche aperto le porte a nuove opportunità di mercato. Gli autori autopubblicati possono raggiungere un pubblico globale attraverso le piattaforme online, aprendo nuove opportunità di vendita nei mercati internazionali.

Inoltre, l’autopubblicazione ha spinto le case editrici tradizionali a esplorare nuovi modelli di business e ad essere più flessibili nelle loro offerte ai nuovi autori. Alcune case editrici hanno persino lanciato divisioni di autopubblicazione per competere in questo settore in crescita.

Alcuni dati sul selfpublishing

Scrivere, pubblicare e distribuire il proprio libro senza la necessità di coinvolgere una casa editrice è ciò che definiamo autopubblicazione o selfpublishing. Questo fenomeno sta rapidamente rivoluzionando il mercato dell’editoria in Italia. Nel corso del 2021, sono stati pubblicati 16.065 titoli di libri autopubblicati nel Paese, registrando un aumento del 56% rispetto al 2020, secondo i dati dell’ultimo Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia. In aggiunta a ciò, vi sono stati 550.000 e-book, con una crescita del 9%.

La svolta in Italia è iniziata nel 2010 con l’introduzione di Amazon e della sua piattaforma Kindle Direct Publishing (KDP), che è ancora la più utilizzata. Questa piattaforma consente agli autori di ricevere il 70% dei ricavi sul prezzo di copertina del libro, senza dover più anticipare i costi di stampa. Il libro viene inserito nel catalogo digitale, e quando qualcuno lo acquista, la piattaforma si occupa della stampa di una copia singola e della sua spedizione al destinatario.

L’indie Book Fest

Di self publishing e del fenomeno indie si parlerà a Milano sabato 11 novembre nel corso della seconda edizione dell’Indie Book Fest, una preziosa opportunità di informazione e aggiornamento sull’universo dell’autopubblicazione attraverso le parole dei suoi protagonisti. Sarà possibile seguire l’evento live in streaming su Libreriamo.

Con la direzione artistica del giornalista e scrittore Riccardo Bruni e di EDITATE Agenzia Editoriale – progetto a cura di Ester Sofia Ricci, progettista editoriale e social media manager, e Sara Carenzi, capo editor e book coach – e con la collaborazione nostra di Libreriamo, l’Indie Book Fest è una preziosa opportunità di informazione e aggiornamento sull’universo del self e, per raccontarlo, si affida proprio alle parole dei suoi protagonisti.

